Волинянин жорстоко вбив кота, бо той крав їжу зі столу. ВІДЕО





Інцидент стався пізно ввечері 26 грудня у селі Битань Ковельського району, йдеться у сюжеті



Як встановило слідство, того дня волинянин вживав алкоголь, а ввечері гостював у двоюрідного брата. Господарка будинку, в якому він залишився на ніч, поскаржилася йому на свого кота, мовляв, той краде їжу зі столу.



Вночі чоловік прокинувся, зловив тварину, вийшов з нею на подвір’я і почав знущатися.



Спочатку він бив кота об дерев’яний пень, а коли тварина впала на землю, ще 10 разів ударив її ногами. Після цього він продовжив гамселити кота, поки той не помер, а потім викинув його тіло через паркан на сусідню ділянку. Увесь процес чоловік знімав на відео.



Ковельський міськрайонний суд визнав його винним у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її смерті, та врахував, що злочин було вчинено у стані алкогольного сп’яніння.



Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, проте покарання замінили на 2 роки умовного терміну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловік познущався з домашнього кота і жорстоко вбив його.Інцидент стався пізно ввечері 26 грудня у селі Битань Ковельського району, йдеться у сюжеті Конкурент TV Як встановило слідство, того дня волинянин вживав алкоголь, а ввечері гостював у двоюрідного брата. Господарка будинку, в якому він залишився на ніч, поскаржилася йому на свого кота, мовляв, той краде їжу зі столу.Вночі чоловік прокинувся, зловив тварину, вийшов з нею на подвір’я і почав знущатися.Спочатку він бив кота об дерев’яний пень, а коли тварина впала на землю, ще 10 разів ударив її ногами. Після цього він продовжив гамселити кота, поки той не помер, а потім викинув його тіло через паркан на сусідню ділянку. Увесь процес чоловік знімав на відео.Ковельський міськрайонний суд визнав його винним у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її смерті, та врахував, що злочин було вчинено у стані алкогольного сп’яніння.Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, проте покарання замінили на 2 роки умовного терміну.

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