Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО

Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО
У селі неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

За допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» старшим інспектором-диспетчером департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в селі Княгининок було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, в якій зіткнулися два автомобілі.

Водій автомобіля Mercedes-Benz, д.н.з. АС9699YC, при перестроюванні в праву смугу руху, не надав перевагу транспортному засобу марки Renault, д.н.з. АС9041CA, що рухався праворуч, в результаті чого відбулось зіткнення.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Водії дійшли згоди та розійшлись за європротоколом.


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Теги: Волинь, Луцьк, Княгининок, ДТП
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