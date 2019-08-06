Не надав перевагу: у селі під Луцьком сталася ДТП. ВІДЕО





Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.



За допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» старшим інспектором-диспетчером департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в селі Княгининок було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, в якій зіткнулися два автомобілі.



Водій автомобіля Mercedes-Benz, д.н.з. АС9699YC, при перестроюванні в праву смугу руху, не надав перевагу транспортному засобу марки Renault, д.н.з. АС9041CA, що рухався праворуч, в результаті чого відбулось зіткнення.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Водії дійшли згоди та розійшлись за європротоколом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.За допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» старшим інспектором-диспетчером департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в селі Княгининок було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду, в якій зіткнулися два автомобілі.Водій автомобіля Mercedes-Benz, д.н.з. АС9699YC, при перестроюванні в праву смугу руху, не надав перевагу транспортному засобу марки Renault, д.н.з. АС9041CA, що рухався праворуч, в результаті чого відбулось зіткнення.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Водії дійшли згоди та розійшлись за європротоколом.

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