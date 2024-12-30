На Донеччині загинув 28-річний воїн з Волині Сергій Левчук
Сьогодні, 21:57
Волинська громада знову зазнала втрати. На Донеччині загинув молодий військовослужбовець з області.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель мешканця Ковельської громади старшого навідника артилерійського взводу військової частини А3719 Левчука Сергія Андрійовича (30.07.1997 р.н.). Його життя обірвалося 24 березня 2025 року в селищі Ярова Краматорського району Донецької області", - йдеться у дописі.
Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 29 березня, за наступним порядком:
13.00 – чин похорону в соборі Святого Димитрія Солунського, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Сергія Левчука на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель мешканця Ковельської громади старшого навідника артилерійського взводу військової частини А3719 Левчука Сергія Андрійовича (30.07.1997 р.н.). Його життя обірвалося 24 березня 2025 року в селищі Ярова Краматорського району Донецької області", - йдеться у дописі.
Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 29 березня, за наступним порядком:
13.00 – чин похорону в соборі Святого Димитрія Солунського, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Сергія Левчука на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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