Помер воїн з Волині Роман Мироненко

Волинь втратила ще одного воїна-захисника. Зупинилося серце військовослужбовця з Прилісненської громади.Про це повідомили на сторінці громади."З великим жалем повідомляємо,що 27 березня 2025 року помер військовослужбовець, житель села Прилісне, 1987 року народження. Роман був призваний на військову службу у травні 2024 року на посаду навідника у складі аеромобільного батальйону", - йдеться у дописі.Вдома у Романа лишилися дружина Тамара, діти Анастасія та Михайло.Поховання відбудеться у п'ятницю 28 березня."О 11-40 похоронний кортеж прямуватиме від будинку Савчуків до місцевого храму, де відбудеться заупокійне богослужіння за померлим. Далі похоронна процесія вирушить до місцевого кладовища", - повідомилти на сторінці громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.