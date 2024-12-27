Помер воїн з Волині Роман Мироненко
Сьогодні, 20:35
Волинь втратила ще одного воїна-захисника. Зупинилося серце військовослужбовця з Прилісненської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
"З великим жалем повідомляємо,що 27 березня 2025 року помер військовослужбовець, житель села Прилісне Мироненко Роман Сергійович, 1987 року народження. Роман був призваний на військову службу у травні 2024 року на посаду навідника у складі аеромобільного батальйону", - йдеться у дописі.
Вдома у Романа лишилися дружина Тамара, діти Анастасія та Михайло.
Поховання відбудеться у п'ятницю 28 березня.
"О 11-40 похоронний кортеж прямуватиме від будинку Савчуків до місцевого храму, де відбудеться заупокійне богослужіння за померлим. Далі похоронна процесія вирушить до місцевого кладовища", - повідомилти на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці громади.
"З великим жалем повідомляємо,що 27 березня 2025 року помер військовослужбовець, житель села Прилісне Мироненко Роман Сергійович, 1987 року народження. Роман був призваний на військову службу у травні 2024 року на посаду навідника у складі аеромобільного батальйону", - йдеться у дописі.
Вдома у Романа лишилися дружина Тамара, діти Анастасія та Михайло.
Поховання відбудеться у п'ятницю 28 березня.
"О 11-40 похоронний кортеж прямуватиме від будинку Савчуків до місцевого храму, де відбудеться заупокійне богослужіння за померлим. Далі похоронна процесія вирушить до місцевого кладовища", - повідомилти на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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