У Луцьку поховали Андрія Кінаха, який поліг у бою на Донеччині
Сьогодні, 14:02
Мешканці обласного центру Волині сьогодні, 27 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Андрія Кінаха.
Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
У храмі Святителя Іоана Золотоустого відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем Андрієм Кінахом (07.11.1979 року народження). Боєць загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, побратими та лучани.
Поховали Андрія Кінаха у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управління інформаційної роботи міської ради.
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Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
У храмі Святителя Іоана Золотоустого відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем Андрієм Кінахом (07.11.1979 року народження). Боєць загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, побратими та лучани.
Поховали Андрія Кінаха у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управління інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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