У Луцьку авто збило 19-річну дівчину на переході

У Луцьку авто збило 19-річну дівчину на переході
У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 19-річна пішохідка. Поліція розпочала кримінальне провадження

Автопригода трапилася учора, 27 березня, на вулиці Львівській, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області

20-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив наїзд на пішохідку, 19-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

Водій транспортного засобу – тверезий.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


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Теги: ДТП, Луцьк
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