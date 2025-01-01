У Луцьку авто збило 19-річну дівчину на переході

дорожньо-транспортної пригоди постраждала 19-річна пішохідка. Поліція розпочала кримінальне провадження



Автопригода трапилася учора, 27 березня, на вулиці Львівській, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області



20-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив наїзд на пішохідку, 19-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



Водій транспортного засобу – тверезий.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.





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