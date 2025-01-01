Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік

На Волинь надійшла скорботна звістка, що військовослужбовець, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув.Про це повідомляє у фейсбуці Старовижівська селищна рада.Місцева влада поінформувала про загибель ще одного Героя – жителя селищаща Стара Вижівка Воробця Олексія Степановича (08.01.1983 р.н.), який із 25 квітня 2024 року вважався зниклим безвісти.Капітан медичної служби Олексій Воробець загинув в районі села Семенівка Донецької області.«Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким! Вічна пам’ять і слава нашому Герою, низький уклін за захист України та всіх нас!» - зазначили у селищній раді.Інформацію про день та час зустрічі Героя на рідній землі повідомлять додатково.