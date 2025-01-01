Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік

Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік
На Волинь надійшла скорботна звістка, що військовослужбовець Олексій Воробець, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув.

Про це повідомляє у фейсбуці Старовижівська селищна рада.

Місцева влада поінформувала про загибель ще одного Героя – жителя селищаща Стара Вижівка Воробця Олексія Степановича (08.01.1983 р.н.), який із 25 квітня 2024 року вважався зниклим безвісти.

Капітан медичної служби Олексій Воробець загинув в районі села Семенівка Донецької області.

«Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким! Вічна пам’ять і слава нашому Герою, низький уклін за захист України та всіх нас!» - зазначили у селищній раді.

Інформацію про день та час зустрічі Героя на рідній землі повідомлять додатково.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік
Сьогодні, 12:16
Ремонт луцької багатоповерхівки, яка постраждала під час ракетної атаки, завершили
Сьогодні, 12:10
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
Сьогодні, 12:06
У Луцьку до 15 років тюрми засудили 15 зрадників, які на Донеччині допомагали окупантам
Сьогодні, 11:46
Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Калашнюком На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Калашнюком
26 березень, 11:27
У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині
26 березень, 11:06
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Юрія Іщука Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Юрія Іщука
25 березень, 12:16
На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку
24 березень, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік
Сьогодні, 12:16
 0
Ремонт луцької багатоповерхівки, яка постраждала під час ракетної атаки, завершили
Сьогодні, 12:10
 0
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
Сьогодні, 12:06
 0
У Луцьку до 15 років тюрми засудили 15 зрадників, які на Донеччині допомагали окупантам
Сьогодні, 11:46
 0
Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8