П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці

Завдяки пильності небайдужих громадян у Луцьку патрульні зупинилиПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про те, що в напрямку Луцька рухається автомобіль Peugeot, водій якого, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.Правоохоронці одразу розшукали цей автомобіль. За кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку.Крім того, з’ясувалося, що протягом року водій уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами на один рік.Патрульні склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.