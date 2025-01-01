П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
Сьогодні, 12:06
Завдяки пильності небайдужих громадян у Луцьку патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп’яніння.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про те, що в напрямку Луцька рухається автомобіль Peugeot, водій якого, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці одразу розшукали цей автомобіль. За кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку.
Крім того, з’ясувалося, що протягом року водій уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами на один рік.
Патрульні склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про те, що в напрямку Луцька рухається автомобіль Peugeot, водій якого, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці одразу розшукали цей автомобіль. За кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку.
Крім того, з’ясувалося, що протягом року водій уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами на один рік.
Патрульні склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.
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