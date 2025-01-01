П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці

П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
Завдяки пильності небайдужих громадян у Луцьку патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про те, що в напрямку Луцька рухається автомобіль Peugeot, водій якого, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці одразу розшукали цей автомобіль. За кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку.
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці

Крім того, з’ясувалося, що протягом року водій уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами на один рік.

Патрульні склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік
Сьогодні, 12:16
Ремонт луцької багатоповерхівки, яка постраждала під час ракетної атаки, завершили
Сьогодні, 12:10
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
Сьогодні, 12:06
У Луцьку до 15 років тюрми засудили 15 зрадників, які на Донеччині допомагали окупантам
Сьогодні, 11:46
Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв
25 березень, 13:07
Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі
03 березень, 10:16
У Луцьку чоловік, який перебував у розшуку, скоїв ДТП: при затриманні лаявся та вкусив поліцейського за ногу У Луцьку чоловік, який перебував у розшуку, скоїв ДТП: при затриманні лаявся та вкусив поліцейського за ногу
20 лютий, 12:16
У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар
21 січень, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загибель бійця з Волині підтвердили майже через рік
Сьогодні, 12:16
 0
Ремонт луцької багатоповерхівки, яка постраждала під час ракетної атаки, завершили
Сьогодні, 12:10
 0
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
Сьогодні, 12:06
 0
У Луцьку до 15 років тюрми засудили 15 зрадників, які на Донеччині допомагали окупантам
Сьогодні, 11:46
 0
Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина: нічна атака росії
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8