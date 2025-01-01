Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв

Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв
На Волині інспектори патрульної поліції упродовж ночі виявили двох нетверезих водіїв.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

У Ковелі на вулиці Модеста Левицького під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з 41-річним водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,02 проміле.

У Луцьку на вулиці Воїнів-афганців патрульні зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки — 1,35 проміле.

В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.

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Теги: патрульні, Луцьк
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