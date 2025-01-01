Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв

На Волині інспектори патрульної поліції упродовж ночі виявили двохПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.У Ковелі на вулиці Модеста Левицького під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з 41-річним водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,02 проміле.У Луцьку на вулиці Воїнів-афганців патрульні зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки — 1,35 проміле.В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.