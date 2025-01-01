Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв
Сьогодні, 13:07
На Волині інспектори патрульної поліції упродовж ночі виявили двох нетверезих водіїв.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
У Ковелі на вулиці Модеста Левицького під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з 41-річним водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,02 проміле.
У Луцьку на вулиці Воїнів-афганців патрульні зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки — 1,35 проміле.
В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
У Ковелі на вулиці Модеста Левицького під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з 41-річним водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,02 проміле.
У Луцьку на вулиці Воїнів-афганців патрульні зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки — 1,35 проміле.
В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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