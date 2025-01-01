Перестало битися серце воїна з Волині Володимира Калашнюка

Калашнюка Володимира Вікторовича.



Про це Ігор Пальонка.



"Його життя обірвалося передчасно на 33-му році, залишивши в душі у бабусі та близьких невимовний біль. Сьогодні о 13:45 траурний кортеж вирушить від моргу з вулиці Шпитальної, Ковельською до рідної оселі на Луцькій, 235, де відбудеться чин відспівування. Свій останній спочинок Володимир Калашнюк знайде на Ладомирському кладовищі поряд із могилою матері. Висловлюю щирі співчуття рідним та всім, хто знав і шанував Володимира", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 24 березня 2025 року, у КП "Володимирське ТМО" перестало битися серце військовослужбовцяПро це повідомив міський голова Володимира"Його життя обірвалося передчасно на 33-му році, залишивши в душі у бабусі та близьких невимовний біль. Сьогодні о 13:45 траурний кортеж вирушить від моргу з вулиці Шпитальної, Ковельською до рідної оселі на Луцькій, 235, де відбудеться чин відспівування. Свій останній спочинок Володимир Калашнюк знайде на Ладомирському кладовищі поряд із могилою матері. Висловлюю щирі співчуття рідним та всім, хто знав і шанував Володимира", - йдеться в повідомленні.

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