85-річчя Волинського драмтеатру: чим дивуватимуть у Луцьку 27 – 30 березня

85-річчя Волинського драмтеатру: чим дивуватимуть у Луцьку 27 – 30 березня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 27 до 30 березня.

Прем’єра та відзначення 85-річчя театру

У четвер, 27 березня, о 18:00, та у неділю, 30 березня, о 17:00 комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Сільва Вереску – зірка кабаре «Орфеум», яку обожнюють усі. Її серце належить князю Едвіну, і це кохання взаємне. Але чи судилося їм бути разом? Старі таємниці можуть змінити все. Що ж переможе – почуття чи обов’язок? Життя готує несподіванки, а завсідники кабаре, здається, знають відповідь… Приходьте – дізнаєтесь і ви!

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Історія, що може статися з кожним...

У п’ятницю, 28 березня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Троє персонажів, кожен з яких по-своєму відчуває самотність... Кожен із них по-своєму намагається вирішити складну й актуальну дилему: що важливіше – кохання чи гроші, і чи можуть вони мирно співіснувати. Головна героїня наважується замовити «хлопчика на виклик». Він – цинічний жиголо. Але...
85-річчя Волинського драмтеатру: чим дивуватимуть у Луцьку 27 – 30 березня

Зустріньтесь з неймовірними героями та станьте свідками дивовижних історій їхнього життя! Перегляньте не просто казку, а фентезійну пригоду, яка зацікавить і підлітків, і дорослих глядачів, та прокладе доріжку зі спогадів та дитячих мрій у світ, де вони неодмінно збуваються!

У суботу, 29 березня, о 12:00музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Побувайте разом з Алісою у загадковому Дивокраї, де панує магія, неймовірні пригоди, враження та незабутні зустрічі. Яскраві костюми, динамічний сюжет і професійна гра артистів не залишить байдужим нікого! Діти з захопленням стежитимуть за подіями на сцені, щиро радітимуть перемогам героїв, які грають з натхненням та оживлюють кожен персонаж, а також відкриють для себе унікальну атмосферу казкової країни.

У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
85-річчя Волинського драмтеатру: чим дивуватимуть у Луцьку 27 – 30 березня

Обов’язково урізноманітніть вечір вихідного дня переглядом цього шедевру!

У суботу ввечері, 29 березня, о 17:00комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

Глядачі зможуть підглянути за тим, що відбувається у готельному номері, де зустрілися впливовий політик і його чарівна секретарка. Спершу все здається простим і зрозумілим, проте несподівано закохані виявляють тіло невідомого чоловіка. І тут розпочинається справжній хаос: пояснити, чому високопосадовець не у своєму офісі, і, головне, звідки взявся труп, стає ще тим викликом! Як саме герої викручуватимуться із цієї халепи – дізнаєтесь на постановці, що гарантує гучний сміх і чудовий настрій!


Запрошуємо маленьких українців!

У неділю, 30 березня, о 12:00комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими.
85-річчя Волинського драмтеатру: чим дивуватимуть у Луцьку 27 – 30 березня

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Теги: Луцьк, театр, вистави
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