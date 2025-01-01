85-річчя Волинського драмтеатру: чим дивуватимуть у Луцьку 27 – 30 березня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 27 до 30 березня.



Прем’єра та відзначення 85-річчя театру



У четвер, 27 березня, о 18:00, та у неділю, 30 березня, о 17:00 – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Сільва Вереску – зірка кабаре «Орфеум», яку обожнюють усі. Її серце належить князю Едвіну, і це кохання взаємне. Але чи судилося їм бути разом? Старі таємниці можуть змінити все. Що ж переможе – почуття чи обов’язок? Життя готує несподіванки, а завсідники кабаре, здається, знають відповідь… Приходьте – дізнаєтесь і ви!



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Історія, що може статися з кожним...



У п’ятницю, 28 березня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Троє персонажів, кожен з яких по-своєму відчуває самотність... Кожен із них по-своєму намагається вирішити складну й актуальну дилему: що важливіше – кохання чи гроші, і чи можуть вони мирно співіснувати. Головна героїня наважується замовити «хлопчика на виклик». Він – цинічний жиголо. Але...



Зустріньтесь з неймовірними героями та станьте свідками дивовижних історій їхнього життя! Перегляньте не просто казку, а фентезійну пригоду, яка зацікавить і підлітків, і дорослих глядачів, та прокладе доріжку зі спогадів та дитячих мрій у світ, де вони неодмінно збуваються!



У суботу, 29 березня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Побувайте разом з Алісою у загадковому Дивокраї, де панує магія, неймовірні пригоди, враження та незабутні зустрічі. Яскраві костюми, динамічний сюжет і професійна гра артистів не залишить байдужим нікого! Діти з захопленням стежитимуть за подіями на сцені, щиро радітимуть перемогам героїв, які грають з натхненням та оживлюють кожен персонаж, а також відкриють для себе унікальну атмосферу казкової країни.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Обов’язково урізноманітніть вечір вихідного дня переглядом цього шедевру!



У суботу ввечері, 29 березня, о 17:00 – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Глядачі зможуть підглянути за тим, що відбувається у готельному номері, де зустрілися впливовий політик і його чарівна секретарка. Спершу все здається простим і зрозумілим, проте несподівано закохані виявляють тіло невідомого чоловіка. І тут розпочинається справжній хаос: пояснити, чому високопосадовець не у своєму офісі, і, головне, звідки взявся труп, стає ще тим викликом! Як саме герої викручуватимуться із цієї халепи – дізнаєтесь на постановці, що гарантує гучний сміх і чудовий настрій!





Запрошуємо маленьких українців!



У неділю, 30 березня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими.



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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 27 до 30 березня.У четвер,, та у неділю,. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).– зірка кабаре «Орфеум», яку обожнюють усі. Її серце належить князю, і це кохання взаємне. Але чи судилося їм бути разом? Старі таємниці можуть змінити все. Що ж переможе – почуття чи обов’язок? Життя готує несподіванки, а завсідники кабаре, здається, знають відповідь… Приходьте – дізнаєтесь і ви!Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Троє персонажів, кожен з яких по-своєму відчуває самотність... Кожен із них по-своєму намагається вирішити складну й актуальну дилему: що важливіше – кохання чи гроші, і чи можуть вони мирно співіснувати. Головна героїня наважується замовити «хлопчика на виклик». Він – цинічний жиголо. Але...У суботу,за мотивами творів. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Побувайте разом з Алісою у загадковому Дивокраї, де панує магія, неймовірні пригоди, враження та незабутні зустрічі. Яскраві костюми, динамічний сюжет і професійна гра артистів не залишить байдужим нікого! Діти з захопленням стежитимуть за подіями на сцені, щиро радітимуть перемогам героїв, які грають з натхненням та оживлюють кожен персонаж, а також відкриють для себе унікальну атмосферу казкової країни.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У суботу ввечері,. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Глядачі зможуть підглянути за тим, що відбувається у готельному номері, де зустрілися впливовий політик і його чарівна секретарка. Спершу все здається простим і зрозумілим, проте несподівано закохані виявляють тіло невідомого чоловіка. І тут розпочинається справжній хаос: пояснити, чому високопосадовець не у своєму офісі, і, головне, звідки взявся труп, стає ще тим викликом! Як саме герої викручуватимуться із цієї халепи – дізнаєтесь на постановці, що гарантує гучний сміх і чудовий настрій!У неділю,. Режисер-постановник –. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn







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