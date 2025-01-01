На Чернігівщині місцева влада знищила кладовище з похованнями жертв Голодомору: працюють бульдозери

На Чернігівщині місцева влада знищила кладовище з похованнями жертв Голодомору: працюють бульдозери
У селі Івківці Ладанської громади на Прилуччині бульдозерами знищили місце масового поховання жертв Голодомору. Тут поховано щонайменше 162 людини. Місцеві мешканці намагалися завадити цьому, але марно.

Про це повідомив телеканал "Прилуки". Також на цей акт вандалізму звернув увагу Національний музей Голодомору-геноциду, пише Українська правда.

Зазначається, що на місці масового поховання жертв Голодомору працюють бульдозери та інша техніка. На протести виходять місцеві жителі. Вони кажуть, що їх про знищення масового поховання не попереджали. За словами івківців, вони неодноразово зверталися до селищного голови з проханням зупинити роботи, адже в багатьох на тому місці покояться вбиті голодом родичі.

Журналісти місцевого каналу теж намагалися зв'язатися з селищним головою, однак Роман Ювченко відмовився коментувати на камеру, лише пояснив, що ця ділянка не вважається кладовищем в плані територіальної громади. Він також каже. що усі роботи на цьому цвинтарі здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою.

Земельні роботи припиняти не планують. Натомість обіцяють озеленити територію. На ній встановити меморіал жертвам Голодомору.

Водночас Національний музей Голодомору-геноциду наголошує, що цвинтар в Івківцях є одним з понад тисячі місць масового поховання на території України. Він задокументований у геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", яка була створена у 2019 році.

В Івківцях від голодомору загинуло щонайменше 162 людини, серед яких була велика кількість дітей. Як зазначають у музеї, це лише ті імена, які змогли встановити.

"Більшість із загиблих знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Сільчани дотепер відвідують могили рідних", – йдеться у повідомленні Музею.
На Чернігівщині місцева влада знищила кладовище з похованнями жертв Голодомору: працюють бульдозери

Зокрема, тут у масовій могилі похований Денис Череп, дід місцевого мешканця Миколи Данілішина. Чоловік каже, що разом з односельцями намагалися підтримувати порядок на цвинтарі. Та з часом більшість могил осиротіли. Доглядати за ними було важко.

Наразі Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до Голови Ладанської ТГ та Голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

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Теги: Чернігівщина, кладовище
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