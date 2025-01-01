У Луцьку вшанували пам’ять Героя Максима Мартинова
Сьогодні, 14:49
У Луцьку на базі плавального басейну КЗЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради» відбувся відкритий чемпіонат міста з плавання, присвячений пам’яті Героя, старшого лейтенанта 14 ОМБ ім. князя Романа Великого Максима Мартинова.
Про це повідомляє комітет із фізичного виховання та спорту МОН.
У змаганнях взяли участь понад 80 школярів, учні СДЮШОР м. Луцька, ДЮСШ № 2 ім. Ю.Горайського м. Тернополя, ДЮСШ № 3 м. Рівне, ДЮСШ ім. І.Боберського м.Дрогобич Львівської області, КДЮСШ м. Березне Рівненської області, КДЮСШ № 1 м. Луцька, СК «Максимус» м. Луцька та збірна команда КЗЗСО « Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
У своїх промовах гості згадали періоди навчання Максима у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, магістратурі академії, висловили слова вдячності рідним Героя. На урочистому відкритті змагань була присутня родина загиблого воїна.
Упродовж двох днів змагань спортсмени виборювали перемогу в індивідуальних видах плавання та естафетах. Зокрема, перемогу у видах програми вибороли:
– Аліна Косінова, ДЮСШ № 3 м. Рівне (50 м вільний стиль, 100 м на спині);
– Дмитро Рудий, СДЮШОР м. Луцьк (50 м вільний стиль);
– Олександра Ковтун, ДЮСШ № 3 м. Рівне (50 м брас);
– Макар Новак, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (50 м брас);
– Дарина Сльоза, ДЮСШ № 3 м. Рівне (100 м батерфляй);
– Назар Кравчук, ДЮСШ № 3 м. Рівне (100 м батерфляй, 100 м на спині);
– Анна Лозова, СДЮШОР м. Луцьк (50 м батерфляй);
– Семен Поцелуйко, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (50 м батерфляй);
– Яна Летнянчин, ДЮСШ м. Дрогобич (50 м на спині);
– Ярослав Морозов, СДЮШОР м. Луцьк (50 м на спині, 100 м комплексне плавання);
– Тетяна Березовська, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (100 м вільний стиль);
– Дмитро Руднік, КДЮСШ м. Березне (100 м вільний стиль);
– Юлія Фальфушанська, СДЮШОР м. Луцьк (100 м брас);
– Артур Самостьян, СДЮШОР м. Луцьк, (100 м брас);
– Естафетне плавання 4х50 м вільний стиль (дівчата) – СДЮШОР м. Луцьк;
– Естафетне плавання 4х50 м вільний стиль (юнаки) – КДЮСШ м. Березне;
– Естафетне плавання 4х50 м комбінована (дівчата) – ДЮСШ № 3 м. Рівне;
– Естафетне плавання 4х50 м комбінована (юнаки) – СДЮСШ м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє комітет із фізичного виховання та спорту МОН.
У змаганнях взяли участь понад 80 школярів, учні СДЮШОР м. Луцька, ДЮСШ № 2 ім. Ю.Горайського м. Тернополя, ДЮСШ № 3 м. Рівне, ДЮСШ ім. І.Боберського м.Дрогобич Львівської області, КДЮСШ м. Березне Рівненської області, КДЮСШ № 1 м. Луцька, СК «Максимус» м. Луцька та збірна команда КЗЗСО « Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
У своїх промовах гості згадали періоди навчання Максима у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, магістратурі академії, висловили слова вдячності рідним Героя. На урочистому відкритті змагань була присутня родина загиблого воїна.
Упродовж двох днів змагань спортсмени виборювали перемогу в індивідуальних видах плавання та естафетах. Зокрема, перемогу у видах програми вибороли:
– Аліна Косінова, ДЮСШ № 3 м. Рівне (50 м вільний стиль, 100 м на спині);
– Дмитро Рудий, СДЮШОР м. Луцьк (50 м вільний стиль);
– Олександра Ковтун, ДЮСШ № 3 м. Рівне (50 м брас);
– Макар Новак, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (50 м брас);
– Дарина Сльоза, ДЮСШ № 3 м. Рівне (100 м батерфляй);
– Назар Кравчук, ДЮСШ № 3 м. Рівне (100 м батерфляй, 100 м на спині);
– Анна Лозова, СДЮШОР м. Луцьк (50 м батерфляй);
– Семен Поцелуйко, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (50 м батерфляй);
– Яна Летнянчин, ДЮСШ м. Дрогобич (50 м на спині);
– Ярослав Морозов, СДЮШОР м. Луцьк (50 м на спині, 100 м комплексне плавання);
– Тетяна Березовська, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (100 м вільний стиль);
– Дмитро Руднік, КДЮСШ м. Березне (100 м вільний стиль);
– Юлія Фальфушанська, СДЮШОР м. Луцьк (100 м брас);
– Артур Самостьян, СДЮШОР м. Луцьк, (100 м брас);
– Естафетне плавання 4х50 м вільний стиль (дівчата) – СДЮШОР м. Луцьк;
– Естафетне плавання 4х50 м вільний стиль (юнаки) – КДЮСШ м. Березне;
– Естафетне плавання 4х50 м комбінована (дівчата) – ДЮСШ № 3 м. Рівне;
– Естафетне плавання 4х50 м комбінована (юнаки) – СДЮСШ м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Київщині та Рівненщині у священників конфіскували 20 тисяч літрів вина, яке вони підпільно виготовляли на продаж
Сьогодні, 15:02
У Луцьку вшанували пам’ять Героя Максима Мартинова
Сьогодні, 14:49
Японець помилково просидів 47 років у камері для смертників
Сьогодні, 14:23
На Чернігівщині місцева влада знищила кладовище з похованнями жертв Голодомору: працюють бульдозери
Сьогодні, 14:00