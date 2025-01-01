У Луцьку вшанували пам’ять Героя Максима Мартинова

У Луцьку на базі плавального басейну КЗЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради» відбувся відкритий чемпіонат міста з плавання, присвячений, старшого лейтенанта 14 ОМБ ім. князя Романа ВеликогоПро це повідомляє комітет із фізичного виховання та спорту МОН.У змаганнях взяли участь понад 80 школярів, учні СДЮШОР м. Луцька, ДЮСШ № 2 ім. Ю.Горайського м. Тернополя, ДЮСШ № 3 м. Рівне, ДЮСШ ім. І.Боберського м.Дрогобич Львівської області, КДЮСШ м. Березне Рівненської області, КДЮСШ № 1 м. Луцька, СК «Максимус» м. Луцька та збірна команда КЗЗСО « Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».У своїх промовах гості згадали періоди навчання Максима у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, магістратурі академії, висловили слова вдячності рідним Героя. На урочистому відкритті змагань була присутня родина загиблого воїна.Упродовж двох днів змагань спортсмени виборювали перемогу в індивідуальних видах плавання та естафетах. Зокрема, перемогу у видах програми вибороли:, ДЮСШ № 3 м. Рівне (50 м вільний стиль, 100 м на спині);, СДЮШОР м. Луцьк (50 м вільний стиль);, ДЮСШ № 3 м. Рівне (50 м брас);, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (50 м брас);, ДЮСШ № 3 м. Рівне (100 м батерфляй);, ДЮСШ № 3 м. Рівне (100 м батерфляй, 100 м на спині);, СДЮШОР м. Луцьк (50 м батерфляй);, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (50 м батерфляй);, ДЮСШ м. Дрогобич (50 м на спині);, СДЮШОР м. Луцьк (50 м на спині, 100 м комплексне плавання);, КДЮСШ № 2 м. Тернопіль (100 м вільний стиль);, КДЮСШ м. Березне (100 м вільний стиль);, СДЮШОР м. Луцьк (100 м брас);, СДЮШОР м. Луцьк, (100 м брас);– Естафетне плавання 4х50 м вільний стиль (дівчата) – СДЮШОР м. Луцьк;– Естафетне плавання 4х50 м вільний стиль (юнаки) – КДЮСШ м. Березне;– Естафетне плавання 4х50 м комбінована (дівчата) – ДЮСШ № 3 м. Рівне;– Естафетне плавання 4х50 м комбінована (юнаки) – СДЮСШ м. Луцьк.