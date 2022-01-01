У Луцьку попрощалися із загиблим офіцером Максимом Мартиновим. ФОТО

Максима Мартинова.



Про це інформують у Луцькраді.



25-річного військового відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Крім родичів та близьких загиблого, його бойових побратимів, попрощатися зі старшим лейтенантом прийшли вихованці та викладачі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



Максим Мартинов закінчив цей навчальний заклад, а також Львівську Академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після завершення навчання проходив військову службу.

“Кати України, самі того не розуміючи, сьогодні народжують нову українську державу, – сказав у скорбній промові настоятель храму Холмської ікони Божої Матері отець Михайло Онищук. – За її незалежність кращі сини платять своєю кров’ю. Тому кожна людина, коли чує, що десь проводжають воїна, повинна тужити за ним так, ніби це її брат чи батько. Тож низький уклін, вдячність від людей і велика слава у Бога життю і подвигу новопреставленого воїна Максима”.



До молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та представники обласної влади.



По завершенню панахиди домовину з тілом воїна під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 22 серпня, жителі міської територіальної громади провели в останню путь військового з ЛуцькаПро це інформують у Луцькраді.25-річного військового відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Крім родичів та близьких загиблого, його бойових побратимів, попрощатися зі старшим лейтенантом прийшли вихованці та викладачі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Максим Мартинов закінчив цей навчальний заклад, а також Львівську Академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після завершення навчання проходив військову службу. Загинув під час виконання бойового завдання 19 серпня поблизу населеного пункту Шестакове Чугуївського району Харківської області.

“Кати України, самі того не розуміючи, сьогодні народжують нову українську державу, – сказав у скорбній промові настоятель храму Холмської ікони Божої Матері отець Михайло Онищук. – За її незалежність кращі сини платять своєю кров’ю. Тому кожна людина, коли чує, що десь проводжають воїна, повинна тужити за ним так, ніби це її брат чи батько. Тож низький уклін, вдячність від людей і велика слава у Бога життю і подвигу новопреставленого воїна Максима”.До молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський головата представники обласної влади.По завершенню панахиди домовину з тілом воїна під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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