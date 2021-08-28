Вихованець «Волині» Дудік перейшов у «Металіст 1925»

Вихованець «Волині» Дудік перейшов у «Металіст 1925»
Вихованець ДЮСШ луцької «Волині» Артем Дудік перейшов у «Металіст 1925».

Клуб оголосив про підписання шостого новачка в це літнє міжсезоння, - пише Трибуна.

Клуб уклав з Дудіком контракт строком на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Півзахисник обрав футболку з 77-м номером на спині.

З 2013 до 2017 року він виступав за «Волинь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дудік, футбол, Волинь, Металіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихованець «Волині» Дудік перейшов у «Металіст 1925»
Сьогодні, 15:12
На Волині за тиждень від COVID-19 померли дві людини
Сьогодні, 14:45
Телевізор, бензопила, телефон: на Волині затримали злодіїв
Сьогодні, 14:30
Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink
Сьогодні, 14:12
У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
«Металіст» забив три м'ячі в Луцьку, не пропустивши жодного «Металіст» забив три м'ячі в Луцьку, не пропустивши жодного
28 серпень, 2021, 22:04
«Волинь» обіграла харківський «Металіст 1925» і повернулася у трійку лідерів. ФОТО «Волинь» обіграла харківський «Металіст 1925» і повернулася у трійку лідерів. ФОТО
20 липень, 2020, 10:26
«Волинь» на виїзді програла «Металісту» «Волинь» на виїзді програла «Металісту»
22 вересень, 2019, 02:20
ФК «Волинь» доводить суддівські порушення під час гри з «Металістом» ФК «Волинь» доводить суддівські порушення під час гри з «Металістом»
13 грудень, 2014, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихованець «Волині» Дудік перейшов у «Металіст 1925»
Сьогодні, 15:12
 0
На Волині за тиждень від COVID-19 померли дві людини
Сьогодні, 14:45
 0
Телевізор, бензопила, телефон: на Волині затримали злодіїв
Сьогодні, 14:30
 0
Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink
Сьогодні, 14:12
 0
У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8