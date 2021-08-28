Вихованець «Волині» Дудік перейшов у «Металіст 1925»

Артем Дудік перейшов у «Металіст 1925».



Клуб оголосив про підписання шостого новачка в це літнє міжсезоння, - пише



Клуб уклав з Дудіком контракт строком на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Півзахисник обрав футболку з 77-м номером на спині.



З 2013 до 2017 року він виступав за «Волинь».

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