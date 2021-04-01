Телевізор, бензопила, телефон: на Волині затримали злодіїв

Телевізор, бензопила, телефон: на Волині затримали злодіїв
У суботу, 20 серпня, за допомогою правоохоронців звернулася 40-річна мешканка Володимирського району. Вона повідомила про викрадення з будинку, який був незамкнений, телевізора.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія – це 38-річний раніше судимий односелець заявниці. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

На Ківерцівщині, у селі Микове, у період часу з 6 серпня по 20 серпня невідомий зловмисник, пошкодивши двері та замок, проник до господарського приміщення місцевого жителя. Спритник виніс звідти бензопилу та гумовий чобот, завдавши збитків власнику. Порушника розшукали, ним виявився – 28-річний лучанин.

До луцької поліції надійшло повідомлення від 62-річного громадянина про викрадення телефона із багажного відділення велосипеда. Трапилось це на вулиці Теремнівській у Луцьку. Правоохоронці викрили зловмисника 44-річного лучанина, викрадений гаджет вилучили.

За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку в умовах воєнного стану.

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Теги: Волинь, крадії
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