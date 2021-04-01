Телевізор, бензопила, телефон: на Волині затримали злодіїв
Сьогодні, 14:30
У суботу, 20 серпня, за допомогою правоохоронців звернулася 40-річна мешканка Володимирського району. Вона повідомила про викрадення з будинку, який був незамкнений, телевізора.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія – це 38-річний раніше судимий односелець заявниці. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.
На Ківерцівщині, у селі Микове, у період часу з 6 серпня по 20 серпня невідомий зловмисник, пошкодивши двері та замок, проник до господарського приміщення місцевого жителя. Спритник виніс звідти бензопилу та гумовий чобот, завдавши збитків власнику. Порушника розшукали, ним виявився – 28-річний лучанин.
До луцької поліції надійшло повідомлення від 62-річного громадянина про викрадення телефона із багажного відділення велосипеда. Трапилось це на вулиці Теремнівській у Луцьку. Правоохоронці викрили зловмисника 44-річного лучанина, викрадений гаджет вилучили.
За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку в умовах воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія – це 38-річний раніше судимий односелець заявниці. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.
На Ківерцівщині, у селі Микове, у період часу з 6 серпня по 20 серпня невідомий зловмисник, пошкодивши двері та замок, проник до господарського приміщення місцевого жителя. Спритник виніс звідти бензопилу та гумовий чобот, завдавши збитків власнику. Порушника розшукали, ним виявився – 28-річний лучанин.
До луцької поліції надійшло повідомлення від 62-річного громадянина про викрадення телефона із багажного відділення велосипеда. Трапилось це на вулиці Теремнівській у Луцьку. Правоохоронці викрили зловмисника 44-річного лучанина, викрадений гаджет вилучили.
За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку в умовах воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вихованець «Волині» Дудік перейшов у «Металіст 1925»
Сьогодні, 15:12
На Волині за тиждень від COVID-19 померли дві людини
Сьогодні, 14:45
Телевізор, бензопила, телефон: на Волині затримали злодіїв
Сьогодні, 14:30
Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink
Сьогодні, 14:12
У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»
Сьогодні, 13:55
Медіа