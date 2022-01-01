Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink

Михайло Федоров провів спільний брифінг з польським колегою Янушем Цешинським. На заході Федоров зокрема розповів про те, як Польща допомогла Україні з отриманням чергової партії терміналів Starlink.



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В Україні працює найбільша кількість станцій Starlink у Європі.

Точна кількість станцій невідома, але приблизно їх працює 12 тисяч. Зараз же Україна отримала чергову партію терміналів Starlink, яка складає 5000 систем – їх передала Польща.



"Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок", – зазначив Михайло Федоров.



До речі, після брифінгу відбулася інтерактивна презентація Starlink де можна було протестувати, як швидко працює супутниковий інтернет від Ілона Маска.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр цифрової трансформації Українипровів спільний брифінг з польським колегою Янушем Цешинським. На заході Федоров зокрема розповів про те, як Польща допомогла Україні з отриманням чергової партії терміналів Starlink.Про це пише 24 канал. В Україні працює найбільша кількість станцій Starlink у Європі.Точна кількість станцій невідома, але приблизно їх працює 12 тисяч. Зараз же Україна отримала чергову партію терміналів Starlink, яка складає 5000 систем – їх передала Польща."Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок", – зазначив Михайло Федоров.До речі, після брифінгу відбулася інтерактивна презентація Starlink де можна було протестувати, як швидко працює супутниковий інтернет від Ілона Маска.

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