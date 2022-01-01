Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink

Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провів спільний брифінг з польським колегою Янушем Цешинським. На заході Федоров зокрема розповів про те, як Польща допомогла Україні з отриманням чергової партії терміналів Starlink.

Про це пише 24 канал.

В Україні працює найбільша кількість станцій Starlink у Європі.
Точна кількість станцій невідома, але приблизно їх працює 12 тисяч. Зараз же Україна отримала чергову партію терміналів Starlink, яка складає 5000 систем – їх передала Польща.

"Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок", – зазначив Михайло Федоров.

До речі, після брифінгу відбулася інтерактивна презентація Starlink де можна було протестувати, як швидко працює супутниковий інтернет від Ілона Маска.

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Теги: Польща, станції, Starlink
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