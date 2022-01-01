Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача
Сьогодні, 13:36
Сьогодні, 22 серпня, Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.
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Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.
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