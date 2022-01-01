Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача





Про це Владислав Назаров.



"На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 серпня, Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.Про це повідомив спікер ОК "Південь""На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду , загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію