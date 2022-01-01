 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача

Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача
Сьогодні, 22 серпня, Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

"На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав «ножем у спину» напад росіян з Білорусі і розповів, як готувались до війни
Сьогодні, 11:35
За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, сім танків і гелікоптер
Сьогодні, 09:59
На Луганщині росіяни почали підготовку дітей до війни, – Гайдай
Сьогодні, 09:38
180-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача
Сьогодні, 13:36
Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Сьогодні, 13:23
На Волині зростають зарплати
Сьогодні, 12:57
За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Сьогодні, 12:40
В озері на Львівщині потонув 58-річний волинянин
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав «ножем у спину» напад росіян з Білорусі і розповів, як готувались до війни Секретар РНБО Олексій Данілов назвав «ножем у спину» напад росіян з Білорусі і розповів, як готувались до війни
Сьогодні, 11:35
За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, сім танків і гелікоптер За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, сім танків і гелікоптер
Сьогодні, 09:59
На Луганщині росіяни почали підготовку дітей до війни, – Гайдай На Луганщині росіяни почали підготовку дітей до війни, – Гайдай
Сьогодні, 09:38
180-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ 180-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача
Сьогодні, 13:36
 0
Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Сьогодні, 13:23
 0
На Волині зростають зарплати
Сьогодні, 12:57
 0
За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Сьогодні, 12:40
 0
В озері на Львівщині потонув 58-річний волинянин
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8