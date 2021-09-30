На Волині зростають зарплати





Про це пише соцпортал



Експерти зазначають, що виплати працівникам знизилися у Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській та Тернопільській областях. Незначне скорочення зарплат також відбулося у Києві, Вінницькій області та на Закарпатті.



Найнижчі зарлати зараз пропонують на Харківщині. Там стався різкий спад середнього заробітку з 18 000 грн у липні до 10 600 грн у серпні.



І все ж кадровики закликають не впадати у відчай і підкреслюють, що це ринок, коли динаміка зарплат коливається.



На порталі вказано, що найбільші заробітні плати зараз пропонують у столиці. Київські роботодавці в середньому сплачують 28 700 грн щомісячної компенсації. Варто зазначити, що місяцем раніше столична медіа зарплата становила 29 500 грн., тобто у серпні відбулося її зниження на 2,7%.



Поступово зростають зарплати у Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській та Волинській областях.



Рівень окладів, які загалом запропонують тут роботодавці:



- Житомирська область – 15 900 грн (+34,7%)

- Полтавська область – 15 600 грн (+33,3%)

- Чернігівська область – 15 700 грн (+29,8%)

- Волинська область – 14 000 грн (+14,8)



При виборі місця роботи слід враховувати, що найнижчі зарплати у серпні були зафіксовані у Тернопільській області (у середньому 11 100 грн.), Сумській (11 700 грн.), Рівненській (11 700 грн.), Кіровоградській (12 300 грн.) та Чернівецькій областях (12 500 грн.).



Крім того, експерти заявляють про дисбаланс попиту працівників. І якщо робочих рук не вистачає у багатьох регіонах, то юристам, фінансистам. адміністраторам та менеджерам знайти для себе заняття - складніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! в Україні простежується тенденція, коли роботодавці знижують заробітні плати працівникам. Викликано це економічною кризою, яка послідувала за війною: багато підприємств закрилися, велика кількість українців втратила роботу. Проте у Волинській області заробітні плати таки зросли.Про це пише соцпортал grc.ua. Експерти зазначають, що виплати працівникам знизилися у Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській та Тернопільській областях. Незначне скорочення зарплат також відбулося у Києві, Вінницькій області та на Закарпатті.Найнижчі зарлати зараз пропонують на Харківщині. Там стався різкий спад середнього заробітку з 18 000 грн у липні до 10 600 грн у серпні.І все ж кадровики закликають не впадати у відчай і підкреслюють, що це ринок, коли динаміка зарплат коливається.На порталі вказано, що найбільші заробітні плати зараз пропонують у столиці. Київські роботодавці в середньому сплачують 28 700 грн щомісячної компенсації. Варто зазначити, що місяцем раніше столична медіа зарплата становила 29 500 грн., тобто у серпні відбулося її зниження на 2,7%.Поступово зростають зарплати у Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській та Волинській областях.Рівень окладів, які загалом запропонують тут роботодавці:- Житомирська область – 15 900 грн (+34,7%)- Полтавська область – 15 600 грн (+33,3%)- Чернігівська область – 15 700 грн (+29,8%)- Волинська область – 14 000 грн (+14,8)При виборі місця роботи слід враховувати, що найнижчі зарплати у серпні були зафіксовані у Тернопільській області (у середньому 11 100 грн.), Сумській (11 700 грн.), Рівненській (11 700 грн.), Кіровоградській (12 300 грн.) та Чернівецькій областях (12 500 грн.).Крім того, експерти заявляють про дисбаланс попиту працівників. І якщо робочих рук не вистачає у багатьох регіонах, то юристам, фінансистам. адміністраторам та менеджерам знайти для себе заняття - складніше.

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