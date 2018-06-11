В озері на Львівщині потонув 58-річний волинянин





Про це



21 серпня о 21:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Великі Мости Червоноградського району в озері виявлено тіло чоловіка, 1964 року народження, жителя м. Горохів Волинської області.



На місце події було направлено чергове відділення м. Великі Мости.

Рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки витягнули тіло без ознак насильницької смерті на поверхню та передали працівникам поліції.



Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.



Рятувальники Львівщини вкотре нагадують основні правила безпеки на водоймах, яких слід дотримуватись:



✅ Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.



✅ Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.



✅ Не купайтеся відразу після прийому їжі та в нетверезому стані.



✅ Не рекомендується купатися поодинці.



✅ Не переоцінюйте своїх сил.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В озері в місті Великі Мости, що на Львівщині, втопився 58-річний волинянин.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.21 серпня о 21:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Великі Мости Червоноградського району в озері виявлено тіло чоловіка, 1964 року народження, жителя м. Горохів Волинської області.На місце події було направлено чергове відділення м. Великі Мости.Рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки витягнули тіло без ознак насильницької смерті на поверхню та передали працівникам поліції.Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.Рятувальники Львівщини вкотре нагадують основні правила безпеки на водоймах, яких слід дотримуватись:✅ Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.✅ Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.✅ Не купайтеся відразу після прийому їжі та в нетверезому стані.✅ Не рекомендується купатися поодинці.✅ Не переоцінюйте своїх сил.

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