Поліція радить волинянам бути обережними під час державних свят

Поліція радить волинянам бути обережними під час державних свят
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко закликав людей дотримуватись вимог воєнного часу, особливо напередодні та в День незалежності.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

"Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.

Він просить волинян не ігнорувати вимоги комендантської години, яка діє в нашій області з 23 до 5 години. У цей час громадяни не повинні перебувати на вулицях.

Цілодобово охорону публічної безпеки та порядку здійснюють сотні поліцейських та інших правоохоронців.


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Теги: державні свята, День Незалежності, Волинь, воєнний стан
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