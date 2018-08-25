Поліція радить волинянам бути обережними під час державних свят
Сьогодні, 12:00
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко закликав людей дотримуватись вимог воєнного часу, особливо напередодні та в День незалежності.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
"Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.
Він просить волинян не ігнорувати вимоги комендантської години, яка діє в нашій області з 23 до 5 години. У цей час громадяни не повинні перебувати на вулицях.
Цілодобово охорону публічної безпеки та порядку здійснюють сотні поліцейських та інших правоохоронців.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
"Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.
Він просить волинян не ігнорувати вимоги комендантської години, яка діє в нашій області з 23 до 5 години. У цей час громадяни не повинні перебувати на вулицях.
Цілодобово охорону публічної безпеки та порядку здійснюють сотні поліцейських та інших правоохоронців.
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