На Волині чоловік викрав на СТО мікроавтобус, який привезли на ремонт

У п’ятницю, 19 серпня, до поліції Володимира надійшло повідомлення від співробітника СТО про викрадення транспортного засобу, який привезли на ремонт.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Невідомий у період часу з 6 до 9 ранку заволодів мікроавтобусом Volkswagen T4, що був припаркований на вулиці, та зник у невідомому напрямку.Далеко заїхати зловмиснику не вдалося. Завдяки оперативним та злагодженим діям поліцейських його затримали. Цьому сприяло і несправне авто.Зловмисником виявився – 51-річний місцевий мешканець. Викрадене авто вилучили.До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесли за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.