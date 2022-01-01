На Волині чоловік викрав на СТО мікроавтобус, який привезли на ремонт

На Волині чоловік викрав на СТО мікроавтобус, який привезли на ремонт
У п’ятницю, 19 серпня, до поліції Володимира надійшло повідомлення від співробітника СТО про викрадення транспортного засобу, який привезли на ремонт.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Невідомий у період часу з 6 до 9 ранку заволодів мікроавтобусом Volkswagen T4, що був припаркований на вулиці, та зник у невідомому напрямку.

Далеко заїхати зловмиснику не вдалося. Завдяки оперативним та злагодженим діям поліцейських його затримали. Цьому сприяло і несправне авто.

Зловмисником виявився – 51-річний місцевий мешканець. Викрадене авто вилучили.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесли за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, Володимир, мікроавтобус, викрадення
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