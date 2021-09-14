Після укусів кліщів у 22 волинян виявили хворобу Лайма
Сьогодні, 11:27
На Волині станом на 1 серпня зареєстрували 22 випадки небезпечного захворювання (проти 8 за аналогічний період минулого року).
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Найбільше лаймбореліоз реєструвався у Ківерцівському та Маневицькому районах (по 4 випадки), у Ковельському, Луцькому та м. Луцьку (по 3 випадки), у Ратнівському (2).
Хвороба реєструється майже у всіх районах, в переважній більшості на раніше ензоотичних з лаймбореліозу територіях.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Найбільше лаймбореліоз реєструвався у Ківерцівському та Маневицькому районах (по 4 випадки), у Ковельському, Луцькому та м. Луцьку (по 3 випадки), у Ратнівському (2).
Хвороба реєструється майже у всіх районах, в переважній більшості на раніше ензоотичних з лаймбореліозу територіях.
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