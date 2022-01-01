Попросив допомогти зняти гроші з банкомату: волиняни зібрали кошти для чоловіка, якого пограбували у день народження





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"Ініціатива "Нововолинськ інфо" мала ціль повернути дідусю втрачені кошти - 1800 грн. Та за перші 10 хвилин вчора ввечері після оголошеного збору, ми вже мали більшу суму. Вирішили не закривати збір до ранку, адже ці кошти - це подарунок на день народження.

Вдалося зібрати суму 11 198, 55 грн. Ми навмисне вирішили віддати кошти готівкою і не давали особисту картку чоловіка, бо хвилювалися. Адже шахраї вміють виманювати кошти. На жаль, таких ситуацій безліч", - йдеться в повідомленні.



Володимир Євгенович каже, що купить собі нову вудочку, адже обожнює рибалку. Та й кошти для нього важливі, адже вдома - дружина після операції, яка потребує постійного лікування.



Чоловік розповів, що того дня забув окуляри і попросив молодого чоловіка допомогти зняти гроші з банкомату. Грабіжник скористався довірою, зробив вигляд, що допомагає. А потім відштовхнув дідуся, забрав гроші та втік.



До речі, Володимир Євгенович працює двірником. Каже, що дуже любить свою роботу. Бо місто має бути чистим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Нововолинська зібрали кошти для волинянина, якого пограбували у день народження.Про це повідомляє Нововолинськ інфо на своїй фейсбук-сторінці."Ініціатива "Нововолинськ інфо" мала ціль повернути дідусю втрачені кошти - 1800 грн. Та за перші 10 хвилин вчора ввечері після оголошеного збору, ми вже мали більшу суму. Вирішили не закривати збір до ранку, адже ці кошти - це подарунок на день народження.Вдалося зібрати суму 11 198, 55 грн. Ми навмисне вирішили віддати кошти готівкою і не давали особисту картку чоловіка, бо хвилювалися. Адже шахраї вміють виманювати кошти. На жаль, таких ситуацій безліч", - йдеться в повідомленні.каже, що купить собі нову вудочку, адже обожнює рибалку. Та й кошти для нього важливі, адже вдома - дружина після операції, яка потребує постійного лікування.Чоловік розповів, що того дня забув окуляри і попросив молодого чоловіка допомогти зняти гроші з банкомату. Грабіжник скористався довірою, зробив вигляд, що допомагає. А потім відштовхнув дідуся, забрав гроші та втік.До речі, Володимир Євгенович працює двірником. Каже, що дуже любить свою роботу. Бо місто має бути чистим.

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