Попросив допомогти зняти гроші з банкомату: волиняни зібрали кошти для чоловіка, якого пограбували у день народження

Попросив допомогти зняти гроші з банкомату: волиняни зібрали кошти для чоловіка, якого пограбували у день народження
Мешканці Нововолинська зібрали кошти для волинянина, якого пограбували у день народження.

Про це повідомляє Нововолинськ інфо на своїй фейсбук-сторінці.

"Ініціатива "Нововолинськ інфо" мала ціль повернути дідусю втрачені кошти - 1800 грн. Та за перші 10 хвилин вчора ввечері після оголошеного збору, ми вже мали більшу суму. Вирішили не закривати збір до ранку, адже ці кошти - це подарунок на день народження.
Вдалося зібрати суму 11 198, 55 грн. Ми навмисне вирішили віддати кошти готівкою і не давали особисту картку чоловіка, бо хвилювалися. Адже шахраї вміють виманювати кошти. На жаль, таких ситуацій безліч", - йдеться в повідомленні.

Володимир Євгенович каже, що купить собі нову вудочку, адже обожнює рибалку. Та й кошти для нього важливі, адже вдома - дружина після операції, яка потребує постійного лікування.

Чоловік розповів, що того дня забув окуляри і попросив молодого чоловіка допомогти зняти гроші з банкомату. Грабіжник скористався довірою, зробив вигляд, що допомагає. А потім відштовхнув дідуся, забрав гроші та втік.

До речі, Володимир Євгенович працює двірником. Каже, що дуже любить свою роботу. Бо місто має бути чистим.

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Теги: Волинь, гроші, пограбування
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