За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, сім танків і гелікоптер
Сьогодні, 09:59
Росія втратила у війні з Україною вже 45 400 військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 919 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,
артилерійських систем – 1 032 (+4) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засоби ППО – 145 (+4) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),
крилаті ракети – 194 (+4),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,
спеціальна техніка – 99 (+0).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 919 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,
артилерійських систем – 1 032 (+4) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засоби ППО – 145 (+4) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),
крилаті ракети – 194 (+4),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,
спеціальна техніка – 99 (+0).
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