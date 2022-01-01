За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, сім танків і гелікоптер





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:



особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 919 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,

артилерійських систем – 1 032 (+4) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засоби ППО – 145 (+4) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),

крилаті ракети – 194 (+4),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,

спеціальна техніка – 99 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною вже 45 400 військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 919 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,артилерійських систем – 1 032 (+4) од,РСЗВ – 266 (+0) од,засоби ППО – 145 (+4) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 198 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),крилаті ракети – 194 (+4),кораблі /катери – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,спеціальна техніка – 99 (+0).

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