Вогонь знищив 5 тонн сіна: на Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волимні.



Близько опівночі виникла пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Тур Заболоттівської громади на Ковельщині. О 02:15 горіння ліквідоване силами рятувальників 14 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони села Тур та селища Заболоття. Вогонь знищив покрівлю й перекриття, 5 тонн сіна. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Також 20 серпня горіла суха трава на відкритій місцевості біля селища Турійськ. Горіння на площі 0,2 га ліквідували рятувальники 17 ДПРЧ. Особу громадянина, який підпалив сухостій встановлено, - це місцевий житель В. Федьків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 20 серпня, на території Волинської області трапилося дві пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волимні.Близько опівночі виникла пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Тур Заболоттівської громади на Ковельщині. О 02:15 горіння ліквідоване силами рятувальників 14 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони села Тур та селища Заболоття. Вогонь знищив покрівлю й перекриття, 5 тонн сіна. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Також 20 серпня горіла суха трава на відкритій місцевості біля селища Турійськ. Горіння на площі 0,2 га ліквідували рятувальники 17 ДПРЧ. Особу громадянина, який підпалив сухостій встановлено, - це місцевий житель В. Федьків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію