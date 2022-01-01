Вогонь знищив 5 тонн сіна: на Волині горіла господарська споруда

Вогонь знищив 5 тонн сіна: на Волині горіла господарська споруда
У суботу, 20 серпня, на території Волинської області трапилося дві пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волимні.

Близько опівночі виникла пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Тур Заболоттівської громади на Ковельщині. О 02:15 горіння ліквідоване силами рятувальників 14 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони села Тур та селища Заболоття. Вогонь знищив покрівлю й перекриття, 5 тонн сіна. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Також 20 серпня горіла суха трава на відкритій місцевості біля селища Турійськ. Горіння на площі 0,2 га ліквідували рятувальники 17 ДПРЧ. Особу громадянина, який підпалив сухостій встановлено, - це місцевий житель В. Федьків.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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