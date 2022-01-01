У BMW розірвало колесо: на Волині вночі зіткнулися легковики

У BMW розірвало колесо: на Волині вночі зіткнулися легковики
Сьогодні, 22 серпня, вночі сталася ДТП на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече).

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Водій BMW не забезпечив технiчно справний стан свого автомобіля, що під час руху призвело до розриву переднього лівого колеса. Після цього транспортний засіб вивело на зустрічну смугу, де трапилося зіткнення з Volkswagen. Який з'їхав з дороги від удару та зупинився в кущах за межами проїзної частини (на зустрічній для нього стороні).

На щастя, ніхто не травмувався. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На винуватця автопригоди склали відповідні адміністративні матеріали.
У BMW розірвало колесо: на Волині вночі зіткнулися легковики

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Теги: Волинь, ДТП, легковики
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