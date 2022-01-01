На Луганщині росіяни почали підготовку дітей до війни, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



"Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни", - йдеться в повідомленні.



Гайдай розповів, що у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку.



"Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть.



Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?" - наголошує голова Луганської ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни почали підготовку дітей до війни.Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації"Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни", - йдеться в повідомленні.Гайдай розповів, що у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку."Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть.Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?" - наголошує голова Луганської ОВА.

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