За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів

Більшість ДТП за участю мотоциклістів відбуваються з вини їх водіїв. Про це свідчить статистика аварій на Волині за участю мотоциклів та скутерів за період з 1 січня до 21 серпня 2022 року.Про це пише поліція Волині.Зокрема, за вказаний період в області трапилось 126 таких дорожньо-транспортних пригод, з яких 72 – з вини їх водіїв.Усього ж в аваріях за участю таких двоколісних 12 осіб загинуло та 97 – травмовано.Ця статистика – лише за неповних 8 місяців 2022 року.