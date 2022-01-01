За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів

За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Більшість ДТП за участю мотоциклістів відбуваються з вини їх водіїв. Про це свідчить статистика аварій на Волині за участю мотоциклів та скутерів за період з 1 січня до 21 серпня 2022 року.

Про це пише поліція Волині.

Зокрема, за вказаний період в області трапилось 126 таких дорожньо-транспортних пригод, з яких 72 – з вини їх водіїв.

Усього ж в аваріях за участю таких двоколісних 12 осіб загинуло та 97 – травмовано.

Ця статистика – лише за неповних 8 місяців 2022 року.



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Теги: Волинь, ДТП, мотоциклісти
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