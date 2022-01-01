За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Сьогодні, 12:40
Більшість ДТП за участю мотоциклістів відбуваються з вини їх водіїв. Про це свідчить статистика аварій на Волині за участю мотоциклів та скутерів за період з 1 січня до 21 серпня 2022 року.
Про це пише поліція Волині.
Зокрема, за вказаний період в області трапилось 126 таких дорожньо-транспортних пригод, з яких 72 – з вини їх водіїв.
Усього ж в аваріях за участю таких двоколісних 12 осіб загинуло та 97 – травмовано.
Ця статистика – лише за неповних 8 місяців 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише поліція Волині.
Зокрема, за вказаний період в області трапилось 126 таких дорожньо-транспортних пригод, з яких 72 – з вини їх водіїв.
Усього ж в аваріях за участю таких двоколісних 12 осіб загинуло та 97 – травмовано.
Ця статистика – лише за неповних 8 місяців 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Сьогодні, 13:23
На Волині зростають зарплати
Сьогодні, 12:57
За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Сьогодні, 12:40
В озері на Львівщині потонув 58-річний волинянин
Сьогодні, 12:28
Поліція радить волинянам бути обережними під час державних свят
Сьогодні, 12:00
Медіа