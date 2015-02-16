Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги

Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.

"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.

Головні умови отримання виплати

- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;
- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;
- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;
- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).

<b>Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, виплати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача
Сьогодні, 13:36
Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Сьогодні, 13:23
На Волині зростають зарплати
Сьогодні, 12:57
За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Сьогодні, 12:40
В озері на Львівщині потонув 58-річний волинянин
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
У «Дії» тепер можна оформити статус переселенця і отримати виплати У «Дії» тепер можна оформити статус переселенця і отримати виплати
19 квітень, 17:55
Як роботодавцям на Волині отримати компенсацію за працевлаштування переселенців Як роботодавцям на Волині отримати компенсацію за працевлаштування переселенців
18 квітень, 14:38
На Волині переселенцям перестають платити допомогу, бо вони не хочуть шукати роботу На Волині переселенцям перестають платити допомогу, бо вони не хочуть шукати роботу
16 лютий, 2015, 11:11
Де на Волині надають юридичну допомогу переселенцям Де на Волині надають юридичну допомогу переселенцям
09 лютий, 2015, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила ракетою по Одеській області з винищувача
Сьогодні, 13:36
 0
Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Сьогодні, 13:23
 0
На Волині зростають зарплати
Сьогодні, 12:57
 0
За 8 місяців на Волині в ДТП загинуло 12 мотоциклістів
Сьогодні, 12:40
 0
В озері на Львівщині потонув 58-річний волинянин
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8