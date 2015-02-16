Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги
Сьогодні, 13:23
Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.
Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.
"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.
Головні умови отримання виплати
- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;
- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;
- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;
- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).
<b>Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу.
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Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.
"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.
Головні умови отримання виплати
- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;
- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;
- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;
- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).
<b>Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу.
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