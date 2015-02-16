Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги





Про це повідомляє у Іван Федоров.



За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.



"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.



Головні умови отримання виплати



- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;

- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;

- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;

- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).



<b>Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.Про це повідомляє у Telegram мер МелітополяЗа словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії."Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).

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