У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»
Сьогодні, 13:55
У Луцьку перенесли патріотичний "Забіг у вишиванках", який мав відбутися 24 серпня.
Про це повідомили на сторінці міського департаменту молоді та спорту.
Захід відбудеться в неділю, 28 серпня.
Патріотичний забіг планують провести у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Професійні спортсмени, бігуни-аматори, діти дошкільного та шкільного віку, вбрані у вишиванки, долають дистанцію на вибір.
В Луцьку "Забіг у вишиванках" відбудеться вперше.
Також продовжили реєстрацію на забіг, вона триватиме до 27 серпня. Кількість місць обмежена, кажуть в департаменті молоді та спорту, усього – 300 місць.
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Про це повідомили на сторінці міського департаменту молоді та спорту.
Захід відбудеться в неділю, 28 серпня.
Патріотичний забіг планують провести у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Професійні спортсмени, бігуни-аматори, діти дошкільного та шкільного віку, вбрані у вишиванки, долають дистанцію на вибір.
В Луцьку "Забіг у вишиванках" відбудеться вперше.
Також продовжили реєстрацію на забіг, вона триватиме до 27 серпня. Кількість місць обмежена, кажуть в департаменті молоді та спорту, усього – 300 місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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