У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»

У Луцьку перенесли патріотичний "Забіг у вишиванках", який мав відбутися 24 серпня.Про це повідомили на сторінці міського департаменту молоді та спорту.Захід відбудеться в неділю, 28 серпня.Патріотичний забіг планують провести у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Професійні спортсмени, бігуни-аматори, діти дошкільного та шкільного віку, вбрані у вишиванки, долають дистанцію на вибір.В Луцьку "Забіг у вишиванках" відбудеться вперше.Також продовжили реєстрацію на забіг, вона триватиме до 27 серпня. Кількість місць обмежена, кажуть в департаменті молоді та спорту, усього – 300 місць.