У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»

У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»
У Луцьку перенесли патріотичний "Забіг у вишиванках", який мав відбутися 24 серпня.

Про це повідомили на сторінці міського департаменту молоді та спорту.

Захід відбудеться в неділю, 28 серпня.

Патріотичний забіг планують провести у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Професійні спортсмени, бігуни-аматори, діти дошкільного та шкільного віку, вбрані у вишиванки, долають дистанцію на вибір.

В Луцьку "Забіг у вишиванках" відбудеться вперше.

Також продовжили реєстрацію на забіг, вона триватиме до 27 серпня. Кількість місць обмежена, кажуть в департаменті молоді та спорту, усього – 300 місць.

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Теги: Забіг у вишиванках, Луцьк
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