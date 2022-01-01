Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблий і поранені

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.Про це повідомив голова Дніпропетровської облрадита голова Дніпропетровської ОВАу Telegram."Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина", - повідомив Лукашук.За даними Лукашука, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка, інформація уточнюється.Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.Всі постраждалі перебувають у лікарні, один з них – у тяжкому стані.За даними Резніченка, внаслідок обстрілу є руйнування житла та пошкоджено дитячу спортивну школу.