Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблий і поранені
Сьогодні, 07:00
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина", - повідомив Лукашук.
За даними Лукашука, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка, інформація уточнюється.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.
Всі постраждалі перебувають у лікарні, один з них – у тяжкому стані.
За даними Резніченка, внаслідок обстрілу є руйнування житла та пошкоджено дитячу спортивну школу.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина", - повідомив Лукашук.
За даними Лукашука, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка, інформація уточнюється.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.
Всі постраждалі перебувають у лікарні, один з них – у тяжкому стані.
За даними Резніченка, внаслідок обстрілу є руйнування житла та пошкоджено дитячу спортивну школу.
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