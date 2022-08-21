У різних містах Криму чули вибухи
Сьогодні, 04:34
У неділю ввечері місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО у різних містах окупованого Криму, окупанти підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".
Про це пише УП.
"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії", - сказав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес".
Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.
Останніми днями в окупованому Криму регулярно чують звуки вибухів, спрацьовує система ПВО.
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Про це пише УП.
"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії", - сказав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес".
Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.
Останніми днями в окупованому Криму регулярно чують звуки вибухів, спрацьовує система ПВО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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