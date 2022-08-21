У різних містах Криму чули вибухи





Про це пише



"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії", - сказав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.



Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес".



Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.



Останніми днями в окупованому Криму регулярно чують звуки вибухів, спрацьовує система ПВО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю ввечері місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО у різних містах окупованого Криму, окупанти підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".Про це пише УП "Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії", - сказав так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес".Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.Останніми днями в окупованому Криму регулярно чують звуки вибухів, спрацьовує система ПВО.

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