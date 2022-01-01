В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
Сьогодні, 03:00
В Україні через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.
Про оновлення сигналів повітряної тривоги повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Окрім вже звичної повітряної тривоги запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки - хімічну й радіаційну.
Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту.
Як розпізнати нові сигнали тривоги:
- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про оновлення сигналів повітряної тривоги повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Окрім вже звичної повітряної тривоги запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки - хімічну й радіаційну.
Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту.
Як розпізнати нові сигнали тривоги:
- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
Сьогодні, 03:00
На Волині п'яний водій влетів у дві автівки і зніс огорожу
Сьогодні, 01:55
Залишив пасіку з 70 вуликами: бджоляр із Харківщини евакуювався на Волинь. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:55
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа