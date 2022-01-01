В Україні оновили сигнали повітряної тривоги

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
В Україні через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Про оновлення сигналів повітряної тривоги повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Окрім вже звичної повітряної тривоги запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки - хімічну й радіаційну.
Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту.

Як розпізнати нові сигнали тривоги:

- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.


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Теги: повітряна тривога, Волинь, сирена
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