В Україні оновили сигнали повітряної тривоги





Про оновлення сигналів повітряної тривоги



Окрім вже звичної повітряної тривоги запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки - хімічну й радіаційну.

Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту.



Як розпізнати нові сигнали тривоги:



- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.



- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.



- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.



У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.Про оновлення сигналів повітряної тривоги повідомили у Центрі протидії дезінформації.Окрім вже звичної повітряної тривоги запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки - хімічну й радіаційну.Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту.- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

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