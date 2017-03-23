Залишив пасіку з 70 вуликами: бджоляр із Харківщини евакуювався на Волинь. ФОТО. ВІДЕО

Залишив пасіку з 70 вуликами: бджоляр із Харківщини евакуювався на Волинь. ФОТО. ВІДЕО
Бджоляр із Харківщини Федір Дейнека через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну разом із донькою переїхав на Волинь. Родом чоловік з селища Старий Салтів, яке майже два місяці перебувало в окупації ворожими силами.

Як розповів Суспільному чоловік, зараз живе у селі Гайове Ківерцівської громади, де доглядає за бджолами колеги, який захищає Україну. З волинянином Федір Дейнека познайомився під час семінарів та виставок-ярмарків.

Евакуювався на Волинь Федір Дейнека після того, як біля його будинку влучив снаряд і зруйнував господарські будівлі у дворі. Найважче, говорить, було покинути пасіку, у якій доглядав 70 вуликів.
Залишив пасіку з 70 вуликами: бджоляр із Харківщини евакуювався на Волинь. ФОТО. ВІДЕО

"Із зими вийшли прекрасні вулики, я не нарадувався: перший огляд я зробив їм, а потім почалася війна. І тільки вийдеш на вулицю – десь прилітає, десь гупає, стріляє, осколки розлітаються і тому до пасіки я доступу не мав", – говорить пасічник.

Федір Дейнека пригадує: коли в селище зайшли російські солдати, дізнався не одразу, а дорогою до лікарні, де його зупинили росіяни.
Залишив пасіку з 70 вуликами: бджоляр із Харківщини евакуювався на Волинь. ФОТО. ВІДЕО

"Вже пост стояв їхній і вони мене зупинили. Форма сама по собі викликала почуття огиди: брудні, засмальцьовані, різної масті, на армію це не схоже було. Один підійшов, каже: "Ми вас прийшли визволяти, ви самі не розумієте, що ви під гнітом бендерівців". Я кажу: "Ми самі бендерівці, ми нікого не боїмося", – розповів харків'янин.

Пасіка під обстрілом: бджоляр із Харківщини покинув дім та евакуювався на Волинь
Залишив пасіку з 70 вуликами: бджоляр із Харківщини евакуювався на Волинь. ФОТО. ВІДЕО

Після майже двох місяців окупації селище звільнили українські військові.

"Коли наші почали вибивати їх, вони жили в школі, і зразу туди прилетіла бомба і лупонула їх, то вони всі вискакували у свій "Урал" і на ходу тікали. 09:01+10:24 Після цього почався справжній ад. В нас водосховище Печенізьке, на стороні, де ми живемо, там наші зайняли, а з іншої сторони орки. І звідти мінометами лупили по нас. Почали руйнувати всі будівлі", – розповів бджоляр.

Як зазначив харків'янин, за домом, особливо за власною пасікою, дуже сумує. Федір Дейнека додає: як тільки його селище перестануть обстрілювати, повернеться додому.

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Теги: бджоляр, Луцьк, Харківщина
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