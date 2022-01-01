Перемога Усика, знищені окупанти та інші добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
21 серпень, 23:37
Пропонуємо до вашої уваги підбірку добрих новин, про які ми писали протягом 179 доби героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню.
Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.
За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном
Міністерство інфраструктури України повідомило, що за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.
ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 45 200 чоловік особового складу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1912 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
артилерійських систем – 1028 (+10) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна»
У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають «ідеологом Путіна».
Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Україні вдалося успішно модернізувати багатоцільовий винищувач МіГ-29 для американських антирадарних ракет AGM-88 HARM.
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служить справжній богатир з позивним «Маленький Біллі».
Бійця одного з окремих батальйонів бригади звати Олег. При зрості 194 см, вага чоловіка варіюється в межах 125-130 кг.
ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Військовослужбовці Збройних сил України підірвали ворожий склад боєприпасів у Чорнобаївці.
Волинська веслувальниця здобула медаль Мультиспортивного чемпіонату Європи
Україна здобула ще дві медалі у паравеслуванні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить в Мюнхені. Її авторами стали Микола Синюк та волинянка Наталія Мажула.
В Україні не продаватимуть товари лише з іноземною мовою на етикетках
З метою безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Уряд запровадив спрощення вимог щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою
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Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.
За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном
Міністерство інфраструктури України повідомило, що за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.
ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 45 200 чоловік особового складу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1912 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
артилерійських систем – 1028 (+10) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна»
У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають «ідеологом Путіна».
Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Україні вдалося успішно модернізувати багатоцільовий винищувач МіГ-29 для американських антирадарних ракет AGM-88 HARM.
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служить справжній богатир з позивним «Маленький Біллі».
Бійця одного з окремих батальйонів бригади звати Олег. При зрості 194 см, вага чоловіка варіюється в межах 125-130 кг.
ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Військовослужбовці Збройних сил України підірвали ворожий склад боєприпасів у Чорнобаївці.
Волинська веслувальниця здобула медаль Мультиспортивного чемпіонату Європи
Україна здобула ще дві медалі у паравеслуванні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить в Мюнхені. Її авторами стали Микола Синюк та волинянка Наталія Мажула.
В Україні не продаватимуть товари лише з іноземною мовою на етикетках
З метою безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Уряд запровадив спрощення вимог щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою
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