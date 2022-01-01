Перемога Усика, знищені окупанти та інші добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня

Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазіВолодар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.Міністерство інфраструктури України повідомило, що за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 45 200 чоловік особового складу.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1912 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,артилерійських систем – 1028 (+10) од,РСЗВ - 266 (+0) од,засоби ППО - 141 (+0) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),крилаті ракети - 190 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,спеціальна техніка - 99 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають «ідеологом Путіна».Україні вдалося успішно модернізувати багатоцільовий винищувач МіГ-29 для американських антирадарних ракет AGM-88 HARM.У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служить справжній богатир з позивним «Маленький Біллі».Бійця одного з окремих батальйонів бригади звати Олег. При зрості 194 см, вага чоловіка варіюється в межах 125-130 кг.Військовослужбовці Збройних сил України підірвали ворожий склад боєприпасів у Чорнобаївці.Україна здобула ще дві медалі у паравеслуванні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить в Мюнхені. Її авторами стали Микола Синюк та волинянка Наталія Мажула.З метою безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Уряд запровадив спрощення вимог щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою