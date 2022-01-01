Перемога Усика, знищені окупанти та інші добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня

Перемога Усика, знищені окупанти та інші добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
Пропонуємо до вашої уваги підбірку добрих новин, про які ми писали протягом 179 доби героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню.


Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі

Усик переміг Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі
Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.

За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном

Міністерство інфраструктури України повідомило, що за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тис. тонн агропродукції.

ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 45 200 чоловік особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1912 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
артилерійських систем – 1028 (+10) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна»

У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають «ідеологом Путіна».

Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM

Україні вдалося успішно модернізувати багатоцільовий винищувач МіГ-29 для американських антирадарних ракет AGM-88 HARM.

«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі

У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служить справжній богатир з позивним «Маленький Біллі».

Бійця одного з окремих батальйонів бригади звати Олег. При зрості 194 см, вага чоловіка варіюється в межах 125-130 кг.

ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці

Військовослужбовці Збройних сил України підірвали ворожий склад боєприпасів у Чорнобаївці.

Волинська веслувальниця здобула медаль Мультиспортивного чемпіонату Європи

Україна здобула ще дві медалі у паравеслуванні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить в Мюнхені. Її авторами стали Микола Синюк та волинянка Наталія Мажула.

В Україні не продаватимуть товари лише з іноземною мовою на етикетках

З метою безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Уряд запровадив спрощення вимог щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою

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Теги: Добрі новини
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