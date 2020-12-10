В Україні не продаватимуть товари лише з іноземною мовою на етикетках

З метою безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Уряд запровадив спрощення вимог щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою.Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.Наразі національні підприємства здатні в повному обсязі забезпечити потребу українських споживачів в безпечних та якісних харчових продуктах з дотриманням вимог харчового законодавства.Враховуючи звернення галузевих об’єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, 19 серпня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної.Водночас, харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати “вжити до”).