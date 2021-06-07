Волинська веслувальниця здобула медаль Мультиспортивного чемпіонату Європи

Україна здобула ще дві медалі у паравеслуванні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить в Мюнхені. Її авторами стали Микола Синюк та волинянка Наталя Мажула.Заключний змагальний день Україна розпочала зі "срібла" та "бронзи", - повідомляєЗаключний змагальний день у веслуванні на байдарках і каное розпочався з виступів паралімпійців. На старт у трьох заїздах вийшли чотири українці:Вельгун (усі - клас VL2) та(клас VL1).Здобути медалі вдалося двом українцям. Синюк, виступаючи в одному фінальному заїзді з Вельгун, виборов срібну нагороду на дистанції байдарки-одиночки 200 метрів. А ось бронзову нагороду здобула Наталя Мажула, яка змагалася на тій самій дистанції, але у жіночому турнірі.Щодо інших українських паравеслувальників, то Вельгун у заїзді Синюка посів шосте місце. А ось Лагутенко, яка виступала на байдарці-одиночці на 200 м, але в класі KL2, фінішувала п'ятою.Завдяки медалям Синюка та Мажули збірна України вже має 16 медалей на Мультиспортивному Євро. І поки лише чотири "золота".Саме у паравеслуванні на байдарках і каное Україна має вже чотири медалі. Ще дві нагороди здобула Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м) та у парі з Анастасією Четверіковою (каное-двійка, 500 м).