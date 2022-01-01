Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали





Найбільше здорожчали курячі яйця, – повідомляє



Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 17 %.



Що найбільше здорожчало

На споживчому ринку області у липні рекордсменами зі здорожчання стали курячі яйця. Вони за чотири тижні зросли в ціні на 23,4 %. Також зросла вартість хліба та хлібобулочних виробів, на 2,3 %. Риба та цукор на споживчому ринку здорожчали на 2,8 %.



Окрім того, зросла вартість кисломолочної продукції, яловичини та телятини (на 6,5 – 0,9 %).



На які продукти впала ціна

Як зазначили в обласному управлінні статистики, в липні зафіксували зменшення ціни на фрукти (на 7,8 %) та овочі (на 5,5 %). Також дещо здешевшали макаронні вироби та олія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на споживчих ринках області в липні у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1 %.Найбільше здорожчали курячі яйця, – повідомляє Суспільне , посилаючись на обласне управлінні статистики.Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 17 %.На споживчому ринку області у липні рекордсменами зі здорожчання стали курячі яйця. Вони за чотири тижні зросли в ціні на 23,4 %. Також зросла вартість хліба та хлібобулочних виробів, на 2,3 %. Риба та цукор на споживчому ринку здорожчали на 2,8 %.Окрім того, зросла вартість кисломолочної продукції, яловичини та телятини (на 6,5 – 0,9 %).Як зазначили в обласному управлінні статистики, в липні зафіксували зменшення ціни на фрукти (на 7,8 %) та овочі (на 5,5 %). Також дещо здешевшали макаронні вироби та олія.

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