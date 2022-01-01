Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали

Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали
Ціни на споживчих ринках області в липні у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1 %.

Найбільше здорожчали курячі яйця, – повідомляє Суспільне, посилаючись на обласне управлінні статистики.

Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 17 %.

Що найбільше здорожчало
На споживчому ринку області у липні рекордсменами зі здорожчання стали курячі яйця. Вони за чотири тижні зросли в ціні на 23,4 %. Також зросла вартість хліба та хлібобулочних виробів, на 2,3 %. Риба та цукор на споживчому ринку здорожчали на 2,8 %.

Окрім того, зросла вартість кисломолочної продукції, яловичини та телятини (на 6,5 – 0,9 %).

На які продукти впала ціна
Як зазначили в обласному управлінні статистики, в липні зафіксували зменшення ціни на фрукти (на 7,8 %) та овочі (на 5,5 %). Також дещо здешевшали макаронні вироби та олія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали
Сьогодні, 16:10
ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Сьогодні, 15:29
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
Сьогодні, 14:48
Росіяни пошкодили естакаду на ЗАЕС, є ризик порушення норм радіаційної безпеки
Сьогодні, 14:07
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
У НБУ пояснили подорожчання продуктів У НБУ пояснили подорожчання продуктів
15 серпень, 18:37
Які продукти здорожчали на Волині Які продукти здорожчали на Волині
19 липень, 10:50
Міністр агрополітики розповів, що буде з цінами на гречку, овочі та фрукти Міністр агрополітики розповів, що буде з цінами на гречку, овочі та фрукти
15 липень, 07:33
Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше Які продукти з початку війни на Волині здорожчали найбільше
19 червень, 06:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали
Сьогодні, 16:10
 0
ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Сьогодні, 15:29
 0
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
Сьогодні, 14:48
 0
Росіяни пошкодили естакаду на ЗАЕС, є ризик порушення норм радіаційної безпеки
Сьогодні, 14:07
 0
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8