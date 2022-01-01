На Волині виділять понад 5 мільйонів, щоб «залатати» тріщини на дорогах

На Волині виділять понад 5 мільйонів, щоб «залатати» тріщини на дорогах
Вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області оцінили у 5,4 мільйона гривень. Ідеться про аварійний ремонт, зокрема про герметизацію тріщин і швів.

Торги на відповідні роботи до 25 серпня тривають на сайті публічних закупівель Prozorro. Тендер оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Відповідно до відомості обсягів послуг, аварійний ремонт включатиме герметизацію швів і тріщин цементобетонного та асфальтобетонного покриття мастикою гарячого застосування. Роботи здійснюватимуть за допомогою плавильно-заливальної машини без закладання поліуретанового шнура.

Роботи виконуватимуть на одній половині проїзної частини дороги з рухом транспорту по другій.

Герметизацію тріщин і швів запланували на дорогах загальною протяжністю 45,5 кілометра.

Аварійний ремонт на дорогах державного значення в області мають проводити до кінця року.

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Теги: дорога, Волинь, ремонт
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