На Волині виділять понад 5 мільйонів, щоб «залатати» тріщини на дорогах
Сьогодні, 16:54
Вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області оцінили у 5,4 мільйона гривень. Ідеться про аварійний ремонт, зокрема про герметизацію тріщин і швів.
Торги на відповідні роботи до 25 серпня тривають на сайті публічних закупівель Prozorro. Тендер оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, - повідомляє ІА "Волинські новини".
Відповідно до відомості обсягів послуг, аварійний ремонт включатиме герметизацію швів і тріщин цементобетонного та асфальтобетонного покриття мастикою гарячого застосування. Роботи здійснюватимуть за допомогою плавильно-заливальної машини без закладання поліуретанового шнура.
Роботи виконуватимуть на одній половині проїзної частини дороги з рухом транспорту по другій.
Герметизацію тріщин і швів запланували на дорогах загальною протяжністю 45,5 кілометра.
Аварійний ремонт на дорогах державного значення в області мають проводити до кінця року.
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Торги на відповідні роботи до 25 серпня тривають на сайті публічних закупівель Prozorro. Тендер оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, - повідомляє ІА "Волинські новини".
Відповідно до відомості обсягів послуг, аварійний ремонт включатиме герметизацію швів і тріщин цементобетонного та асфальтобетонного покриття мастикою гарячого застосування. Роботи здійснюватимуть за допомогою плавильно-заливальної машини без закладання поліуретанового шнура.
Роботи виконуватимуть на одній половині проїзної частини дороги з рухом транспорту по другій.
Герметизацію тріщин і швів запланували на дорогах загальною протяжністю 45,5 кілометра.
Аварійний ремонт на дорогах державного значення в області мають проводити до кінця року.
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