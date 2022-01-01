ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Сьогодні, 15:29
Військовослужбовці Збройних сил України підірвали ворожий склад боєприпасів у Чорнобаївці.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці.
Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили — ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці.
Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили — ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.
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