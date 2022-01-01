ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці

ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Військовослужбовці Збройних сил України підірвали ворожий склад боєприпасів у Чорнобаївці.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці.
Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили — ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Чорнобаївка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали
Сьогодні, 16:10
ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Сьогодні, 15:29
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
Сьогодні, 14:48
Росіяни пошкодили естакаду на ЗАЕС, є ризик порушення норм радіаційної безпеки
Сьогодні, 14:07
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
У Збройних силах України презентували пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО У Збройних силах України презентували пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО
03 травень, 08:37
Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ
30 квітень, 13:22
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі «Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
Сьогодні, 14:48
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали
Сьогодні, 16:10
 0
ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Чорнобаївці
Сьогодні, 15:29
 0
«Тренер просив не розвивати «вбивчий» удар»: у волинській теробороні служить Маленький Біллі
Сьогодні, 14:48
 0
Росіяни пошкодили естакаду на ЗАЕС, є ризик порушення норм радіаційної безпеки
Сьогодні, 14:07
 0
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8