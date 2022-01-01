В Україні деякі громади запровадили нові сигнали тривоги

В Україні деякі громади запровадили нові сигнали тривоги
В Україні запровадили нові сигнали тривоги, які сповіщають про різні види небезпеки.

Про це повідомляють у Держспецзв'язку.

Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Як розпізнати нові сигнали тривоги?

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Як відомо, в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

У Держспецзв'язку застерігають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час її оголошення негайно відправитися до найближчого укриття та пам’ятати про правило 2-х стін та 2-х виходів.

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Теги: тривога, повіщення
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