В Україні деякі громади запровадили нові сигнали тривоги
Сьогодні, 18:16
В Україні запровадили нові сигнали тривоги, які сповіщають про різні види небезпеки.
Про це повідомляють у Держспецзв'язку.
Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.
Як розпізнати нові сигнали тривоги?
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Як відомо, в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
У Держспецзв'язку застерігають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час її оголошення негайно відправитися до найближчого укриття та пам’ятати про правило 2-х стін та 2-х виходів.
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Про це повідомляють у Держспецзв'язку.
Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.
Як розпізнати нові сигнали тривоги?
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Як відомо, в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
У Держспецзв'язку застерігають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час її оголошення негайно відправитися до найближчого укриття та пам’ятати про правило 2-х стін та 2-х виходів.
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