Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька
Сьогодні, 19:41
Сімейна лікарка Світлана Стаднік два місяці тому переїхала з Херсона до Луцька, адже була змушена залишити дім та роботу в поліклініці.
Як розповіла Суспільному жінка, дорога на Волинь зайняла сім днів.
Перед виїздом з рідного міста, розповіла Світлана Стаднік, дві ночі не спала від страху, проте разом із рідними зібрали речі та виїхали.
"Ми жили в Херсоні до середини червня, ждали, що нас визволять, терпіли, але коли зрозуміли, що нічого не наладиться і стає гірше, то все лишили. У нас там 4-кімнатна квартира була, двоповерхова дача – все залишили і поїхали", – каже медичка.
Зараз Світлана Стаднік винаймає житло в Луцьку, де, з її слів, облаштувалася добре. Роботу знайшла за професією, адже 35 років працює лікаркою сімейної медицини. Працювати в Заборольській амбулаторії загальної практики сімейної медицини жінці подобається.
Нині сімейна лікарка обслуговує майже тисячу пацієнтів. Один із них – пенсіонер Микола Кот. Зі слів чоловіка, до нового сімейного лікаря в сільській амбулаторії перейшла вся його родина.
"Аби лікарі були компетентні, мали якісь навики і до людей відношення було щоб добре. Я тут, в Заборолі, вже проживаю 30 років, працював в місцевому колгоспі. Мені вже 70 років, то вже звертаюсь до лікаря, щоб якусь допомогу надали", – каже чоловік.
На роботі, спілкуючись з людьми, говорить сімейна лікарка Світлана Стаднік, відволікається та відпочиває після всього, що довелося пережити в рідному Херсоні.
"За 35 років я навчилась з усіма спілкуватися. Вся та ж робота, ті ж люди, є кращі, є гірші – все як всюди. Спілкування з людьми – це покликання, відволікає від всіх проблем", – додала медичка.
Загалом у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади працюють понад 10 лікарів, які переїхали на Волинь із областей, де тривають бої, – додав медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Пахарчук.
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Як розповіла Суспільному жінка, дорога на Волинь зайняла сім днів.
Перед виїздом з рідного міста, розповіла Світлана Стаднік, дві ночі не спала від страху, проте разом із рідними зібрали речі та виїхали.
"Ми жили в Херсоні до середини червня, ждали, що нас визволять, терпіли, але коли зрозуміли, що нічого не наладиться і стає гірше, то все лишили. У нас там 4-кімнатна квартира була, двоповерхова дача – все залишили і поїхали", – каже медичка.
Зараз Світлана Стаднік винаймає житло в Луцьку, де, з її слів, облаштувалася добре. Роботу знайшла за професією, адже 35 років працює лікаркою сімейної медицини. Працювати в Заборольській амбулаторії загальної практики сімейної медицини жінці подобається.
Нині сімейна лікарка обслуговує майже тисячу пацієнтів. Один із них – пенсіонер Микола Кот. Зі слів чоловіка, до нового сімейного лікаря в сільській амбулаторії перейшла вся його родина.
"Аби лікарі були компетентні, мали якісь навики і до людей відношення було щоб добре. Я тут, в Заборолі, вже проживаю 30 років, працював в місцевому колгоспі. Мені вже 70 років, то вже звертаюсь до лікаря, щоб якусь допомогу надали", – каже чоловік.
На роботі, спілкуючись з людьми, говорить сімейна лікарка Світлана Стаднік, відволікається та відпочиває після всього, що довелося пережити в рідному Херсоні.
"За 35 років я навчилась з усіма спілкуватися. Вся та ж робота, ті ж люди, є кращі, є гірші – все як всюди. Спілкування з людьми – це покликання, відволікає від всіх проблем", – додала медичка.
Загалом у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади працюють понад 10 лікарів, які переїхали на Волинь із областей, де тривають бої, – додав медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Пахарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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