Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька

Сімейна лікарка Світлана Стаднік два місяці тому переїхала з Херсона до Луцька, адже була змушена залишити дім та роботу в поліклініці.Як розповілажінка, дорога на Волинь зайняла сім днів.Перед виїздом з рідного міста, розповіла Світлана Стаднік, дві ночі не спала від страху, проте разом із рідними зібрали речі та виїхали."Ми жили в Херсоні до середини червня, ждали, що нас визволять, терпіли, але коли зрозуміли, що нічого не наладиться і стає гірше, то все лишили. У нас там 4-кімнатна квартира була, двоповерхова дача – все залишили і поїхали", – каже медичка.Зараз Світлана Стаднік винаймає житло в Луцьку, де, з її слів, облаштувалася добре. Роботу знайшла за професією, адже 35 років працює лікаркою сімейної медицини. Працювати в Заборольській амбулаторії загальної практики сімейної медицини жінці подобається.Нині сімейна лікарка обслуговує майже тисячу пацієнтів. Один із них – пенсіонер Микола Кот. Зі слів чоловіка, до нового сімейного лікаря в сільській амбулаторії перейшла вся його родина."Аби лікарі були компетентні, мали якісь навики і до людей відношення було щоб добре. Я тут, в Заборолі, вже проживаю 30 років, працював в місцевому колгоспі. Мені вже 70 років, то вже звертаюсь до лікаря, щоб якусь допомогу надали", – каже чоловік.На роботі, спілкуючись з людьми, говорить сімейна лікарка Світлана Стаднік, відволікається та відпочиває після всього, що довелося пережити в рідному Херсоні."За 35 років я навчилась з усіма спілкуватися. Вся та ж робота, ті ж люди, є кращі, є гірші – все як всюди. Спілкування з людьми – це покликання, відволікає від всіх проблем", – додала медичка.Загалом у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади працюють понад 10 лікарів, які переїхали на Волинь із областей, де тривають бої, – додав медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Пахарчук.