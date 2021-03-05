«Укрпошта» запроваджує онлайн-абонементи на придбання марок

«Укрпошта» запроваджує онлайн-абонементи на придбання марок
Відтепер всі, хто хоче мати в своїй колекції поштові випуски Укрпошти, але не має можливості відслідковувати анонси щодо введення марок в обіг та вчасно купувати їх у відділеннях чи онлайн, зможуть придбати філателістичний онлайн-абонемент до кінця року.

Про це йдеться на сайті "Укрпошти".

Вже зараз у Поштовому маркеті Укрпошти доступні два пакети абонементів терміном дії на 5 місяців: онлайн-абонемент «Стандарт» та «Стандарт+» з ексклюзивним альбомом для марок (клясером). У вартість пакетів, окрім плати за обслуговування онлайн-абонементів, також включена вартість поштової продукції стартового місяця. Відтак, при оплаті онлайн-абонемента на 5 місяців необхідно сплатити і вартість поштових випусків серпня - «Вільні. Незламні. Непереможні» та «Пес Патрон», а власникам пакету «Стандарт+» і вартість клясеру.

До комплекту продукції, що щомісяця постачатиметься за онлайн-абонементом, входить марковий аркуш/поштовий блок, конверт(и) з погашенням «Перший день. Київ», немаркований художній конверт, картка. Комплектність може змінюватися в залежності від тематики випуску. Щомісяця впродовж терміну дії онлайн-абонемента його власник отримуватиме на електронну пошту посилання на оплату поштової продукції, випущеної Укрпоштою у відповідні місяці. У разі, якщо власник онлайн-абонемента не здійснив у встановлений термін оплату за поштову продукцію поточного місяця, замовлення за цей місяць анулюється, при цьому кошти за обслуговування онлайн-абонемента не повертаються.

Переваги онлайн-абонементу:

Гарантована можливість придбати поштові випуски України без черг у зручний час;
Можливість отримати конверти з погашенням «Перший день. Київ», яке відбувається лише в столиці впродовж дня введення поштової марки в обіг;
Можливість стати володарем ексклюзивного клясеру «Поштові марки України воєнного часу», виготовленого обмеженим тиражем;
Безкоштовна доставка продукції за онлайн-абонементом поштовим відправленням в межах України;
Оформлення онлайн-абонементів здійснюватиметься щомісяця до 30 листопада 2022 року включно.

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Теги: Укрпошта, марки
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