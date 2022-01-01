Росіяни вдарили ракетами по Харкову

Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Російські війська у неділю ввечері,21 серпня, завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти".

Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Харків, обстріл, ракети
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