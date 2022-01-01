22 серпня на Волині: гортаючи календар

22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК" Марія Адамчук-Коротицька (на фото).

Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спілки художників України, уродженця Волині Леоніда Литвина.

Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.

Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.

Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, а віряни вшановують пам'ять апостола Матфія.

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Теги: День народження, Луцьк
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