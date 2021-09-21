На Волині п'яний водій влетів у дві автівки і зніс огорожу





Як повідомили



Внаслідок зіткнення травмувався винуватець аварії. Його госпіталізували. На місці працювала поліція, рятувальники та швидка.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні в Устилузі на вулиці Володимирській сталася ДТП за участю двох автомобілів Volkswagen та автомобіля Opel.Як повідомили БУГу очевидці, п’яний водій Volkswagen Passat «підрізав» автомобілі Opel та Volkswagen.Внаслідок зіткнення травмувався винуватець аварії. Його госпіталізували. На місці працювала поліція, рятувальники та швидка.Деталі – згодом.

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