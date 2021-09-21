На Волині п'яний водій влетів у дві автівки і зніс огорожу
Сьогодні, 01:55
Сьогодні в Устилузі на вулиці Володимирській сталася ДТП за участю двох автомобілів Volkswagen та автомобіля Opel.
Як повідомили БУГу очевидці, п’яний водій Volkswagen Passat «підрізав» автомобілі Opel та Volkswagen.
Внаслідок зіткнення травмувався винуватець аварії. Його госпіталізували. На місці працювала поліція, рятувальники та швидка.
Деталі – згодом.
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Як повідомили БУГу очевидці, п’яний водій Volkswagen Passat «підрізав» автомобілі Opel та Volkswagen.
Внаслідок зіткнення травмувався винуватець аварії. Його госпіталізували. На місці працювала поліція, рятувальники та швидка.
Деталі – згодом.
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