На Волині п'яний водій влетів у дві автівки і зніс огорожу

На Волині п'яний водій влетів у дві автівки і зніс огорожу
Сьогодні в Устилузі на вулиці Володимирській сталася ДТП за участю двох автомобілів Volkswagen та автомобіля Opel.

Як повідомили БУГу очевидці, п’яний водій Volkswagen Passat «підрізав» автомобілі Opel та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення травмувався винуватець аварії. Його госпіталізували. На місці працювала поліція, рятувальники та швидка.

Деталі – згодом.
На Волині п'яний водій влетів у дві автівки і зніс огорожу

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Теги: ДТП, Устилуг
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