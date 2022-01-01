Погода у Луцьку на завтра, 22 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 24 - 27°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-24°С.



Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, 22 серпня, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 24 - 27°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-24°С.Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.

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