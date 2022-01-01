Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM

Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Україні вдалося успішно модернізувати багатоцільовий винищувач МіГ-29 для американських антирадарних ракет AGM-88 HARM.

Саме завдяки цьому Збройні сили України отримають ще більше таких ракет від західних союзників, - пише OBOZREVATEL.

Постачання антирадарних ракет передбачено у новому пакеті військової допомоги США на $775 млн. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для журналістів.

"Вони справді успішно інтегрували це так, що ми визначили це, як технічно можливе. Тому ми даємо їм цю можливість", – зазначив сказав він.

Додамо, що AGM-88 HARM – це американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування.

Вона відноситься до класу "повітря-земля" і призначена для знищення ворожих радарів, які, зокрема, стоять на засобах ППО.

HARM була розроблена у 80-х роках, вона здатна наводитися на високочастотні РЛС – водночас ракета не втрачає ціль у разі вимкнення радара (як деякі інші моделі) і здатна вичислити його місцезнаходження та знищити.

В польоті AGM-88 HARM розвиває максимальну швидкість до 2280 км на годину, що в 1,8 раза вище за швидкість звуку.

Як відомо, на початку серпня представник Пентагону заявив, що США передавали Збройним силам України низку протирадіолокаційних ракет. Він зазначив, що їх "можна запускати з українських літаків". Проте конкретного типу озброєнь, а також літаків, про які йдеться, заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль тоді не назвав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, модернізація, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з Росією загинув офіцер з Луцька
Сьогодні, 11:49
Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Сьогодні, 11:19
Знайшли мертвим начальника СБУ Кіровоградської області
Сьогодні, 11:03
Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна», – ЗМІ
Сьогодні, 10:42
ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
Перемога волинянки на Іграх Воїнів та новий пакет військової допомоги США: Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня Перемога волинянки на Іграх Воїнів та новий пакет військової допомоги США: Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня
20 серпень, 23:36
На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
20 серпень, 19:08
В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка, – мер В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка, – мер
20 серпень, 18:15
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців
20 серпень, 15:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з Росією загинув офіцер з Луцька
Сьогодні, 11:49
 0
Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Сьогодні, 11:19
 0
Знайшли мертвим начальника СБУ Кіровоградської області
Сьогодні, 11:03
 0
Під Москвою вибухнула автівка з дочкою «ідеолога Путіна», – ЗМІ
Сьогодні, 10:42
 0
ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8