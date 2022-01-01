Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Сьогодні, 11:19
Україні вдалося успішно модернізувати багатоцільовий винищувач МіГ-29 для американських антирадарних ракет AGM-88 HARM.
Саме завдяки цьому Збройні сили України отримають ще більше таких ракет від західних союзників, - пише OBOZREVATEL.
Постачання антирадарних ракет передбачено у новому пакеті військової допомоги США на $775 млн. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для журналістів.
"Вони справді успішно інтегрували це так, що ми визначили це, як технічно можливе. Тому ми даємо їм цю можливість", – зазначив сказав він.
Додамо, що AGM-88 HARM – це американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування.
Вона відноситься до класу "повітря-земля" і призначена для знищення ворожих радарів, які, зокрема, стоять на засобах ППО.
HARM була розроблена у 80-х роках, вона здатна наводитися на високочастотні РЛС – водночас ракета не втрачає ціль у разі вимкнення радара (як деякі інші моделі) і здатна вичислити його місцезнаходження та знищити.
В польоті AGM-88 HARM розвиває максимальну швидкість до 2280 км на годину, що в 1,8 раза вище за швидкість звуку.
Як відомо, на початку серпня представник Пентагону заявив, що США передавали Збройним силам України низку протирадіолокаційних ракет. Він зазначив, що їх "можна запускати з українських літаків". Проте конкретного типу озброєнь, а також літаків, про які йдеться, заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль тоді не назвав.
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Саме завдяки цьому Збройні сили України отримають ще більше таких ракет від західних союзників, - пише OBOZREVATEL.
Постачання антирадарних ракет передбачено у новому пакеті військової допомоги США на $775 млн. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для журналістів.
"Вони справді успішно інтегрували це так, що ми визначили це, як технічно можливе. Тому ми даємо їм цю можливість", – зазначив сказав він.
Додамо, що AGM-88 HARM – це американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування.
Вона відноситься до класу "повітря-земля" і призначена для знищення ворожих радарів, які, зокрема, стоять на засобах ППО.
HARM була розроблена у 80-х роках, вона здатна наводитися на високочастотні РЛС – водночас ракета не втрачає ціль у разі вимкнення радара (як деякі інші моделі) і здатна вичислити його місцезнаходження та знищити.
В польоті AGM-88 HARM розвиває максимальну швидкість до 2280 км на годину, що в 1,8 раза вище за швидкість звуку.
Як відомо, на початку серпня представник Пентагону заявив, що США передавали Збройним силам України низку протирадіолокаційних ракет. Він зазначив, що їх "можна запускати з українських літаків". Проте конкретного типу озброєнь, а також літаків, про які йдеться, заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль тоді не назвав.
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