На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині

На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині
Ще одне молоде життя забрала війна. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Шестакове Харківської області загинув житель села Прилісне – Владислав Ковальов.

Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської районної державної адміністрації.

Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження "Про оголошення на території району днів жалоби" – 21, 22, 23 серпня.

"Проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України. В загиблого воїна залишилися дружина та двоє маленьких дітей", – йдеться на офіційній сторінці Прилісненської ТГ у фейсбуці.
На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: війна, Волинь, втрата
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