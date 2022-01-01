На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині
Сьогодні, 12:15
Ще одне молоде життя забрала війна. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Шестакове Харківської області загинув житель села Прилісне – Владислав Ковальов.
Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження "Про оголошення на території району днів жалоби" – 21, 22, 23 серпня.
"Проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України. В загиблого воїна залишилися дружина та двоє маленьких дітей", – йдеться на офіційній сторінці Прилісненської ТГ у фейсбуці.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження "Про оголошення на території району днів жалоби" – 21, 22, 23 серпня.
"Проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України. В загиблого воїна залишилися дружина та двоє маленьких дітей", – йдеться на офіційній сторінці Прилісненської ТГ у фейсбуці.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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